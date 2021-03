Amnesty International overhandigt maandagnamiddag een petitie met 50.000 Belgische handtekeningen aan premier Alexander De Croo. De mensenrechtenorganisatie vraagt om van de strijd tegen seksueel geweld een topprioriteit te maken.

Na een jaar lang campagne te hebben gevoerd tegen seksueel geweld, maakt Amnesty International de balans op. Tijdens een gesprek met premier De Croo zal er gekeken worden welke stappen er nodig zijn om het seksueel geweld in België verder te verminderen. 'Het afgelopen jaar hebben de Belgische autoriteiten, zowel nationaal als regionaal, verschillende stappen in de goede richting gezet om seksueel geweld beter aan te pakken. Toch moet er nog heel wat gebeuren', zegt Wies De Graeve, directeur van Amnesty International Vlaanderen.

Amnesty vraagt de regering om werk te maken van het nieuw Nationaal Actieplan tegen gendergerelateerd geweld. Dit plan had volgens De Graeve in 2020 al moeten worden opgestart, maar is nog niet af. Door de complexe gedecentraliseerde structuur van België, is er niet altijd duidelijkheid rond de financiering van maatregelen. Zo een 'interfederaal' plan zou moeten zorgen voor zichtbaarheid, een budget en een coherent beleid.

Zorgcentra

Amnesty International is blij met de inspanningen die de regering heeft gedaan in het kader van de Zorgcentra na Seksueel Geweld. Daar kunnen slachtoffers dag en nacht terecht voor verschillende vormen van hulp en bijstand op één locatie. Amnesty vraagt de overheid om te blijven voorzien in structurele middelen voor de centra. Het bestaan en de rol van die centra moet ook nog beter bekend gemaakt worden.

De organisatie uit wel bezorgdheid over het ontbreken van volledige statistische gegevens over seksueel geweld. Dit bemoeilijkt het analyseren en interpreteren van cijfers, die erg handig zouden zijn om het beleid verder te verfijnen en eventueel bij te sturen. 'We blijven druk zetten om verder te gaan dan wat er al ligt, zodanig dat seksueel geweld minder voorkomt, dat straffeloosheid verdwijnt en dat slachtoffers beter worden geholpen', besluit De Graeve.

