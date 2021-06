VUB-gastdocent Ahmadreza Djalali zit intussen al meer dan vijf jaar opgesloten in een Iraanse cel. Hij is er slecht aan toe. Naar aanleiding van de Internationale dag voor steun aan slachtoffers van foltering lanceert mensenrechtenorganisatie Amnesty International een nieuwe oproep aan Teheran om Djalali te bevrijden uit zijn penibele situatie.

Daarom prijkt zaterdag een grote banner tegenover de Iraanse ambassade in Brussel. Op die banner is de volgende boodschap te lezen: There is only one word to describe the severe physical and psychological ill-treatment of Djalali, and that is torture, of: 'Er is maar één woord om de ernstige fysieke en psychologische mishandeling van Djalali te omschrijven, en dat is foltering'.

Amnesty haalt het citaat uit een rapport van VN-experts, van eerder dit jaar. Sindsdien is Djalali wel weer overgebracht naar een gezamenlijke afdeling van de Evin-gevangenis, maar zijn fysieke en mentale toestand blijft zeer grote zorgen baren. 'We blijven erg bezorgd en verontwaardigd over het lot van Dr. Djalali', zegt Amnesty Vlaanderen-directeur Wies De Graeve. 'De man is gefolterd, zijn gezondheidstoestand is slecht en hij leeft in constante angst dat hij zal geëxecuteerd worden. Bovendien mag hij sinds november vorig jaar niet meer bellen met zijn vrouw en kinderen in Zweden. Ook voor hen is deze toestand ondraaglijk.'

De Graeve wijst erop dat Djalali's opsluiting en de constante dreiging van executie onder toezicht van Ebrahim Raisi gebeurde. Raisi is vandaag nog het hoofd van de rechterlijke macht in Iran, maar wordt binnenkort president 'in plaats van berecht te worden voor zijn rol in gruwelijke misdaden tegen de mensheid en ernstige mensenrechtenschendingen', zegt De Graeve.

Djalali, een specialist in rampengeneeskunde, werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood na een oneerlijk proces.

Daarom prijkt zaterdag een grote banner tegenover de Iraanse ambassade in Brussel. Op die banner is de volgende boodschap te lezen: There is only one word to describe the severe physical and psychological ill-treatment of Djalali, and that is torture, of: 'Er is maar één woord om de ernstige fysieke en psychologische mishandeling van Djalali te omschrijven, en dat is foltering'. Amnesty haalt het citaat uit een rapport van VN-experts, van eerder dit jaar. Sindsdien is Djalali wel weer overgebracht naar een gezamenlijke afdeling van de Evin-gevangenis, maar zijn fysieke en mentale toestand blijft zeer grote zorgen baren. 'We blijven erg bezorgd en verontwaardigd over het lot van Dr. Djalali', zegt Amnesty Vlaanderen-directeur Wies De Graeve. 'De man is gefolterd, zijn gezondheidstoestand is slecht en hij leeft in constante angst dat hij zal geëxecuteerd worden. Bovendien mag hij sinds november vorig jaar niet meer bellen met zijn vrouw en kinderen in Zweden. Ook voor hen is deze toestand ondraaglijk.' De Graeve wijst erop dat Djalali's opsluiting en de constante dreiging van executie onder toezicht van Ebrahim Raisi gebeurde. Raisi is vandaag nog het hoofd van de rechterlijke macht in Iran, maar wordt binnenkort president 'in plaats van berecht te worden voor zijn rol in gruwelijke misdaden tegen de mensheid en ernstige mensenrechtenschendingen', zegt De Graeve. Djalali, een specialist in rampengeneeskunde, werd in april 2016 tijdens een werkbezoek in Iran gearresteerd en beschuldigd van spionage. Eind oktober 2017 werd hij veroordeeld tot de dood na een oneerlijk proces.