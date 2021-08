In gesprek met De Zondag spreekt Amir Bachrouri, voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, zich uit over onder meer het Covid Safe Ticket en de klimaatopwarming. 'Ik ben wél een rebel', zegt hij, 'maar ik kies mijn momenten'.

In januari werd Amir Bachrouri, een 18-jarige student Rechten uit Borgerhout, verkozen tot voorzitter van de Vlaamse Jeugdraad, waardoor hij ineens 2,7 miljoen kinderen en jongeren vertegenwoordigt.

Hij was al langer actief in vrijwilligerswerk. Frustratie over de vroege aanpak van de coronacrisis zette hem aan tot uitvoeriger engagement.

Hij is dikwijls kwaad geweest op de politiek, zegt hij in het interview met De Zondag, vooral tijdens de eerste lockdown. 'De jeugd werd gewoon vergeten. Dat is pas na de jaarwisseling veranderd. Eindelijk werd ook naar mentaal welzijn gekeken en niet alleen naar de harde virologische cijfers.'

Wat vindt hij van het Covid Safe Ticket, dat nu verplicht is voor evenementen en sportwedstrijden. Wie niet gevaccineerd is, moet een test voorleggen.

'Dat is een goed systeem, maar ik heb één groot bezwaar. Waarom zijn de testen niet gratis voor de mensen die nog geen kans kregen op een vaccin? Het zijn vooral jongeren die extra zullen moeten betalen. Dat is niet rechtvaardig. De twee gratis testen zijn echt te weinig, zeker als het pasje voor alle activiteiten nodig is. Wij hebben ons solidair getoond toen de vaccinatievolgorde vastgelegd werd. Vandaag worden we daarvoor gestraft. En wie is het grootste slachtoffer? Niet de kinderen van tweeverdieners, wel die van kansarme ouders. Zij kunnen geen test betalen om naar het voetbal te gaan. Die focus op de tweeverdiener is zó typerend voor de politiek. Ik vind dat heel jammer.'

Spijbelen voor het klimaat?

Over het klimaat is de voorzitter van de Jeugdraad groeiend gealarmeerd.

'Deze zomer was ook voor mij een eyeopener. De overstromingen, de bosbranden. De klimaatverandering was nog nooit zo tastbaar. Aan de klimaatmarsen van twee jaar geleden heb ik niet deelgenomen. Ten eerste omdat spijbelen not done is bij mij thuis en ten tweede omdat het toen nog niet zó hoogdringend leek. Vandaag is dat anders. Als ze in september opnieuw op straat komen, doe ik mee. Bovendien hoef ik niet meer te spijbelen (als universiteitsstudent, red.).'

Hij is een brave rebel, oppert De Zondag.

Bachrouri sputtert tegen: 'Ik ben wél een rebel, maar ik kies mijn momenten. Ik ben geen rebel om rebel te zijn. Het is trouwens dankzij de klimaatjongeren dat het thema zo hoog op de agenda is gekomen. U ziet: mijn generatie is wel degelijk bezig met de toekomst. En we zullen ook slagen. Ik ben geen doemdenker. We zullen de klimaatopwarming tegengaan. Gen-Z (de opvolger van de Millennials, red.) is de wereld aan het veranderen.'

Vriend of vijand

Wat dé uitdaging is voor de toekomst? vraagt De Zondag.

'We moeten opnieuw fatsoenlijk met elkaar omgaan. Dat is ook de sleutel om het klimaat aan te pakken. Het debat is vandaag zó gepolariseerd dat er niet geluisterd wordt naar elkaar. Hoe kan je dan tot oplossingen komen? Zie ook de sociale media. Ofwel is iemand een vriend, ofwel een vijand. Er is geen tussenweg. Dat moet veranderen. Meningen mogen botsen, ook over gevoelige thema's. Je mag tegen migratie zijn. Dat is een legitieme mening. Maar je moet wel elke medemens respecteren als mens. Dat moet het fundament van onze samenleving zijn. Helaas is dat niet zo.'

Lees het volledige interview in De Zondag met deze link.

