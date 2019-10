In de Verenigde Staten heeft de regering een topdiplomaat opgedragen om niet op te dagen voor een geplande hoorzitting in het Huis van Afgevaardigden, zo berichtten lokale media.

Hij zou daar getuigen over zijn mogelijke rol bij de Amerikaanse drukcampagne tegen Oekraïne, maar mag dat van het ministerie van Buitenlandse Zaken niet doen.

Het gaat om Gordon Sondland, de Amerikaanse ambassadeur bij de Europese Unie. De diplomaat was onder meer door de voorzitter van de Inlichtingencommissie in het lagerhuis opgeroepen om te getuigen. De Democraten, die een eventuele afzetting van Trump onderzoeken, zouden dit al belemmering van hun onderzoek kunnen beschouwen. Niet lang nadat het nieuws bekend was geraakt, maakte Trump zijn kijk op de zaak duidelijk op Twitter. "Ik zou ambassadeur Sondland - een heel goede man en goede Amerikaan - heel graag sturen om te getuigen, maar spijtig genoeg zou hij dan getuigen voor een volledig gecompromitteerde schertsrechtbank, waar Republikeinen hun rechten zijn ontnomen en waarachtige feiten niet toegelaten zijn zodat ze zichtbaar zijn voor het publiek", luidt het onder meer.

De Democratische partij startte een impeachment-onderzoek tegen Trump nadat hij tijdens een telefoongesprek met de Oekraïense president Volodimir Zelenski zou hebben gevraagd een onderzoek te voeren naar gewezen vicepresident Joe Biden en zijn zoon, Hunter. Een melding van een klokkenluider vormde de aanleiding voor die eerste stap in de impeachment-procedure. Daarna meldde een tweede klokkenluider zich.