Amerikaans begrotingstekort bijna op 1.000 miljard dollar

Het Amerikaanse begrotingstekort is het afgelopen boekjaar gestegen tot bijna 1.000 miljard dollar, of het hoogste peil sinds 2012. Het oplopend tekort is het gevolg van het beleid van Trump: die snoeide in belastingen en trok tegelijk de uitgaven op.

Donald Trump op 23 oktober 2019.