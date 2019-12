De beroepsvereniging voor Belgische ambulanciers wil een verplichte praktische opleiding om prioritair te leren rijden. De Ambulanciersunie heeft al meermaals bij het kabinet van minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open VLD) erop aangedrongen daar werk van te maken, meldt de vereniging vrijdag.

Het Belang van Limburg schreef woensdag dat de laatste vijf jaar negentig ziekenwagens betrokken waren bij een ongeval op de Vlaamse wegen. De Ambulanciersunie reageert daar vrijdag op en stelt dat de ambulanciers tijdens hun opleiding enkel een theoretische opleiding krijgen om prioritair te leren rijden. 'Een praktische opleiding prioritair rijden is niet verplicht en gebeurt enkel in sporadische gevallen', klinkt het.

De beroepsvereniging stelt dat de ambulanciers de praktijk al doende moeten leren, of tips krijgen van collega's die daar ervaring mee hebben, 'maar het misschien ook verkeerd hebben geleerd van andere collega's'. 'Wij vinden dit negatief voor de verkeersveiligheid en hebben al meerdere malen op het kabinet De Block aangedrongen om een praktisch gedeelte op te nemen in de opleiding', aldus de unie. 'Er bestaan hier namelijk speciale opleidingscentra voor. Volgens de adviseur dringende geneeskundige hulpverlening van de minister was dit geen prioriteit.'

Maggie De Block (Open VLD) op 22 november 2019. © Frederic Sierakowski

De Ambulanciersunie stelt nochtans overtuigd te zijn van de meerwaarde van zo'n opleiding voor de verkeersveiligheid. 'Door het gebrek aan praktische opleiding creëren wij misschien soms gevaarlijke situaties zonder het zelf te weten. De oorzaak ligt dus niet altijd bij de andere chauffeurs.'

De beroepsvereniging wil meer druk zetten bij de minister om werk te maken van zo'n verplichte praktische opleiding.