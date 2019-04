Belgische collaborateurs of hun nabestaanden ontvangen tot op de dag van vandaag een Duits pensioen voor bewezen diensten aan het Derde Rijk. Een schande, vindt Alvin De Coninck, die de zaak voor het federale parlement bracht. Een gesprek over een persoonlijke queeste.

'Zelfstandig denker op rust', zo staat het op Alvin De Conincks naamkaartje. Bij de pensioendienst kennen ze hem inderdaad als zelfstandige. Taxi rijden en denken: het eerste deed hij om den brode, het tweede uit noodzaak. Wie tussen beide zelfstandige activiteiten een onverenigbaarheid bespeurt, vergist zich schromelijk. 'In elk beroep vind je wel 1 of 2 procent intellectuelen', zegt hij ginnegappend tijdens een lang gesprek in een Leuvense koffiebar.

...