De federale regering heeft een alternatief plan dat ze liet uitwerken om de Arco-coöperanten alsnog te vergoeden nooit formeel ingediend bij Europa door de val van de regering. Dat schrijft De Tijd vrijdag op basis van een goedgeplaatste bron en mailverkeer dat de krant kon inkijken.

Het plan B kwam er na lang aandringen van CD&V. De regering vroeg advocatenkantoor Clifford Chance om een voorstel uit te werken dat wel de toets van Europa zou doorstaan. Eerder werd een andere regeling voor de 800.000 Arco-coöperanten afschoten.

Het alternatieve plan houdt in dat de Belgische staat, Belfius (de opvolger van Dexia) en Beweging.net een dading sluiten met de Arco-coöperanten. Zo kunnen ze schadeclaims van de coöperanten voor de rechtbank vermijden.

Aanvankelijk weigerde CD&V het plan in te dienen uit angst voor een definitief Europees njet. Tot het Gerecht van de Europese Unie begin december vorig jaar de Europese Commissie terugfloot. De Commissie had België in 2014 verboden een nieuwe compensatieregeling uit te werken voor de Arco-coöperanten. CD&V zag in het oordeel van het EU-Gerecht een opening om de coöperanten alsnog te vergoeden, maar toen viel de regering. Daardoor ligt het plan nog altijd op het kabinet van premier Charles Michel.