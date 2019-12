Vanop de COP25-klimaattop in Madrid roept klimaatactivist Lander Wantens (Groen) de Vlaamse en federale regering op om werk te maken van een echt klimaatplan.

De voorbije week heb ik de kans gehad om de onderhandelingen tijdens de internationale klimaattop in Madrid van dicht bij mee te maken. Er waren sprekers uit Rome, Nederland, Portugal, Costa Rica,.. Met talloze voorbeelden van klimaatmaatregelen, adaptatie, en ook een enorme drive om te veranderen, want het klimaat wacht niet. Zie maar het laatste IPCC rapport waaruit bleek dat we nog maar een goede 10 jaar hebben om ambitieuze maatregelen te nemen om een zichzelf versterkende klimaatopwarming te vermijden de doelstellingen van Parijs, slechts 1,5 C opwarming halen en zo het tipping point vermijden. Wat er dan gebeurt, tja je zou zeggen dat weet iedere burger wel al vandaag de dag door de talloze reportages, wetenschappelijke rapporten,.. Overstromingen, bosbranden, enorme droogtes, verlies aan biodiversiteit, voedseltekorten,. En enorme migratiestromen die vele groter zullen zijn die van de voorbije jaren. Maar blijkbaar heeft Vlaanderen op de één of andere manier de urgentie hiervan gemist. Want waar heel Europa tegen 2050 naar klimaatneutraliteit streeft kiest Vlaanderen voor wat morrelen in de marge. Waar Brussel de laatste maanden internationaal geroemd wordt voor de ambitieuze maatregelen die ze nemen, hinkt Vlaanderen mijlenver achterop.

Als Vlaanderen en België zo voortdoen, missen ze momentum om mee te bouwen aan een economie van de toekomst.

Waar heel Europa maar ook ver daarbuiten met een ambitieus klimaatplan naar de klimaattop komt, heeft Vlaanderen weeral niets, recent moest de persconferentie nog afgelast worden en wijzen de verschillende klimaatministers naar elkaar. Blijkbaar heeft de Vlaamse regering een elektroshock nodig. Want het nieuws de voorbije weken was gewoonweg beschamend, 'planepoolen',.. België die weer de eer te beurt viel om het fossiel van de dag te ontvangen,.. Tja niet echt iets om trots op te zijn, integendeel. De vele jongeren, burgers die de voorbije jaren op straat kwamen, recent nog in Madrid en tijdens het maken van een klimaatketting in Brussel zouden voor minder moedeloos worden. Om dan niet te vergeten, dat ene 16-jarige klimaatmeisje die ondertussen al meer dan een jaar het gezicht is van de klimaatbeweging. Die in het midden van de winter twee maal de oceaan oversteekt met een zeilboot in de hoop dat er eindelijk beleidsmakers zijn die ambitieuze klimaatdoelstellingen op tafel leggen. Een meisje die geen stap meer kan zetten zonder dat ze overvallen wordt door een opdringerige persmeute die die ene foto/quote wil halen.

I successfully managed to sneak into Madrid this morning! I don’t think anyone saw me...

Anyway it’s great to be in Spain! https://t.co/8SfqpqbUXG — Greta Thunberg (@GretaThunberg) December 6, 2019

Maar wel blijft doorzetten en gewoon de trein van Lissabon naar Madrid komt, en dus geen VIP-auto via de backdoor neemt wetende dat ze geen moment rust zal kennen. Maar gewoon verandering wil, een toekomst voor haar en de vele andere jongeren op onze planeet.

Dus beste Zuhal, beste Christine, word alstublieft wakker! Want als België en Vlaanderen zo blijven doorgaan missen ze het momentum om mee te bouwen aan een economie van de toekomst. Wacht niet langer, maar toon ambitie, toon daadkracht, toon toekomstvisie en luister naar de steeds luider wordende roep voor oplossingen. Een ambitieus Vlaams, federaal klimaatplan, gewoon doen.

Lander Wantens, is klimaatactivist en gemeenteraadslid voor Groen in Aalst. Momenteel neemt hij deel aan de onderhandelingen op de klimaattop in Madrid voor SailToTheCop. Zelf nam hij de trein van Brussel naar Madrid. Eerder fietste hij in2016 naar de klimaattop in naar Parijs, in 2017 naar Bonn en in 2018 naar Katowice.

Lees ook:

- 'Niemand was het afgelopen jaar een betere gids dan de klimaatwetenschappers'

- Geweten met vlechtjes: Greta Thunberg is Mens van het Jaar volgens Knack Weekend

- De gemiste kansen van het klimaatbeleid: 'Vijf verloren jaren'