Jonathan Holslag (VUB) heeft een zestal bescheiden suggesties voor de nieuwe minister-president Jan Jambon en zijn ploeg. 'Vlaanderen zal de economische machtspolitiek beter in de vingers moeten krijgen.'

Het Vlaamse regeerakkoord is een brokjespap van intenties, zoals de meeste regeerakkoorden dat zijn. Maar zelfs als je aanvaardt dat zo'n document nooit de prijs voor de elegantie toekomt, blijft het een feit dat samenhang en strategie cruciaal zijn voor een kleine regio als de onze. Als Vlaanderen Champions League wil spelen, dan is een aanvalsplan een must. Ik hoop dat minister-president Jan Jambon de wijsheid en de visie aan de dag legt om dat de komende jaren mogelijk te maken.

...