De startnota die N-VA-voorzitter Bart De Wever schreef voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering met N-VA, CD&V en Open Vld, spant 'een val van angst en haat'. Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci vandaag in een toespraak op het Zomerweekend van haar partij in Nieuwpoort. 'Wie zijn volk graag ziet, verdeelt het niet', zei Almaci.

Groen ging er bij de jongste verkiezingen op vooruit, maar een pak minder dan verhoopt. De partij maakte een interne evaluatie op, die slaat en zalft. 'Onze groene hoop raakte in een titanengevecht verwikkeld met de bangmakerij van rechts en extreem­rechts', zei Almaci. 'We moeten leren om temidden van al dat geweld onszelf te blijven. Bij ons hart dat hoop biedt, in plaats van ons mee te laten slepen in het gekrakeel en het politique politicienne'. 'Het was een moeilijke strijd en in elke strijd worden er fouten gemaakt. Maar onze grootste overwinning is niet dat we nooit falen, maar dat we telkens als we struikelen weer opstaan', zei Almaci. 'En hoewel we samen meer hadden gehoopt, zijn en blijven we een van de winnaars en hebben we onze tweede beste score ooit neergezet'.

In Brussel werd Groen de grootste Nederlandstalige partij en maakt ze deel uit van de intussen gevormde Brusselse regering. In Vlaanderen onderhandelt Groen niet mee. N-VA onderhandelt er met CD&V en Open Vld op basis van een startnota van informateur Bart De Wever, die eerst maanden met Vlaams Belang gesprekken had gevoerd.

Volgens Almaci is die startnota 'niet respectvol'. 'Bart De Wever schreef een startnota samen met het Vlaams Belang, zijn vrienden van achter het Japanse papieren kamerscherm, en het resultaat is ernaar. En de toekomstige coalitiepartners mogen nu die nota proberen bijschaven. Hoeveel vernederender kan je omgaan met je vroegere en tevens toekomstige coalitiepartners? ', zei Almaci. 'De startnota is niet respectvol. Niet in methode, niet naar inhoud. Het deelt onze samenleving op in A- en B-burgers, met minder kindergeld en meer drempels voor nieuwkomers zonder ook maar één samenlevingsprobleem op te lossen', zei de Groen-voorzitter. 'De startnota biedt geen antwoord op de klimaatuitdagingen. Ondanks het 'Zweedse' etiket van de toekomstige coalitie, heeft de startnota niets van de Scandinavische ambitie en durf in zich.'

'Wij mogen nooit in de val van angst en haat trappen. De val die de startnota voor Vlaanderen spant. Want wie zijn volk graag ziet, verdeelt het niet. Wie zijn vlag graag ziet, besmeurt ze niet. Wie vrije meningsuiting opeist voor zichzelf, beperkt dat van anderen niet', zei Almaci.