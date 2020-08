De frustratie die werd beschreven in de gezamenlijke mededeling met de liberalen is ook aan de onderhandelingstafel al een aantal keer naar voor gebracht. Dat zei Groen-voorzitter Meyrem Almaci in Terzake op Canvas.

'Daar hebben wij elkaar in gevonden. Maar op een aantal andere fronten, zoals het sociaal-economische, zien wij de uitdagingen wel anders.'

Ecolo, Groen, MR en Open Vld stuurden donderdag een gezamenlijke mededeling uit, waarin ze duidelijkheid eisen van preformateurs Bart De Wever en Paul Magnette. De partijen 'weigeren om deel te nemen aan een opbod, waarin ze tegen elkaar worden uitgespeeld om te bepalen wie tot de toekomstige regering kan toetreden'.

Almaci zei donderdagavond in Terzake dat de bezorgdheden in de mededeling, onder meer ook over een nieuwe communautaire ronde, door meerdere partijen worden gedeeld, niet enkel door groenen en liberalen.

'Het project zoals het nu aan ons is voorgesteld, is niet voor de groenen geschreven, dat is duidelijk', zei Almaci voorts. Desalniettemin zijn Groen en Ecolo op de uitnodigingen tot gesprek ingegaan. Maar nu is het moment gekomen om te schakelen, vindt ze. Om de groenen aan boord te halen, is een grondige inhoudelijke bijsturing nodig. 'Wat op tafel ligt is niet zwaar genoeg, onder meer naar klimaat, socio-economisch beleid en levenskwaliteit toe', aldus de Groen-voorzitter.

