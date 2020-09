Almaci: 'Onderhandelingen aan tafel, niet in gazet'

Het vertrouwen tussen de partijen die rond tafel zitten om te kijken of er onderhandelingen kunnen gestart worden groeit. 'Dat is aan tafel te merken doordat men het nu ook over zaken kan hebben die vroeger onbespreekbaar waren.' Dat verklaarde Groen-voorzitster Meyrem Almaci in De Ochtend.

2 Keer gedeeld

Keer gedeeld













Meyrem Almaci (Groen)

Liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten komen om vrijdagochtend opnieuw samen met koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert, voordat deze laatste in de namiddag voor de tweede maal verslag gaat uitbrengen bij koning Filip. Almaci stelde dat er rond de tafel een 'heel diep besef' is dat er na 14 maanden oplossingen gezocht moeten worden. Het komt er volgens haar op aan om zichzelf te overstijgen. De Groen-voorzitster erkende dat er gepraat is over de dossiers abortus en kernuitstap, waarover niet alle partijen op dezelfde lijn zitten. Ze hoedde zich er echter voor om sterke standpunten in te nemen. 'Onderhandelingen worden rond de tafel gevoerd, niet in de gazet'. Donderdag zaten PS, SP.A, Open VLD, MR, Groen, Ecolo, CD&V en CDH reeds aan tafel, maar een akkoord om echte regeringsonderhandelingen op te starten kwam er niet. Om 9 uur komen de vier politieke families opnieuw samen. Liberalen, socialisten, groenen en christendemocraten komen om vrijdagochtend opnieuw samen met koninklijk opdrachthouder Egbert Lachaert, voordat deze laatste in de namiddag voor de tweede maal verslag gaat uitbrengen bij koning Filip.Almaci stelde dat er rond de tafel een 'heel diep besef' is dat er na 14 maanden oplossingen gezocht moeten worden. Het komt er volgens haar op aan om zichzelf te overstijgen. De Groen-voorzitster erkende dat er gepraat is over de dossiers abortus en kernuitstap, waarover niet alle partijen op dezelfde lijn zitten. Ze hoedde zich er echter voor om sterke standpunten in te nemen. 'Onderhandelingen worden rond de tafel gevoerd, niet in de gazet'. Donderdag zaten PS, SP.A, Open VLD, MR, Groen, Ecolo, CD&V en CDH reeds aan tafel, maar een akkoord om echte regeringsonderhandelingen op te starten kwam er niet. Om 9 uur komen de vier politieke families opnieuw samen.