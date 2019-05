Een debat op Radio 1 heeft nog maar eens aangetoond dat het water tussen Groen en N-VA bijzonder diep is. 'Met deze N-VA absoluut niet', zo antwoordde Groen-voorzitster Meyrem Almaci op de vraag of ze eventueel in een regering wil stappen met N-VA. N-VA-voorzitter Bart De Wever van zijn kant stelt geen expliciet veto tegen Groen, maar het scheelt niet veel. 'Groen is mijn laatste voorkeur. Alleen de PVDA is erger, maar niet veel erger', aldus De Wever.

Almaci en De Wever mochten maandagochtend op Radio 1 de degens kruisen over het klimaat. Dat de kloof tussen beide partijen op dat vlak erg groot is, is een open deur intrappen.

Voor Almaci heeft de Vlaamse regering 'gefaald' op klimaat- en energievlak en is de sluiting van de kerncentrales een must. Voor De Wever is het langer openhouden van de kerncentrales dan weer de enige 'realistische oplossing' om de uitstoot te doen dalen.

Ook over het rekeningrijden of de slimme kilometerheffing voor personenwagens liggen de standpunten intussen mijlenver uit elkaar. N-VA heeft zich van de slimme kilometerheffing afgekeerd omdat het volgens De Wever een 'belastingvoorstel' is geworden. 'In dat spel spelen we niet mee', aldus De Wever. De N-VA-voorzitter herhaalde dat de groene voorstellen volgens hem onbetaalbaar zijn en dat er een 'groene belastingtsunami' dreigt.

Dat verwijt werkte Almaci danig op de heupen. 'Ik ben die lastercampagne van N-VA stilaan beu', klonk het. 'U blijft zich bedienen van een lastercampagne en dat is een parlementslid en voorzitter onwaardig', aldus Almaci. Zij kaatste de bal terug en verweet De Wever dat het ecorealisme van N-VA 'een rookgordijn is geworden voor econihilisme'.

Beide partijen staan duidelijk niet te springen om met elkaar in zee te gaan na 26 mei. 'Met deze N-VA absoluut niet', dixit Almaci. De Wever van zijn kant stelt geen expliciet veto tegen Groen, maar echt happig op een groen-gele samenwerking is hij ook niet. 'Ik heb maar 1 veto gesteld, en dat is tegen de PS en Ecolo op federaal vlak. In Vlaanderen heb ik geen enkel veto gesteld. Groen is de laatste van mijn voorkeur. Alleen de PVDA is erger, maar niet veel erger', klonk het.