Almaci (Groen): 'We sluiten kinderen op, maar laten criminelen vrij'

Groen-voorzitter Meyrem Almaci is ontstemd over de manier waarop deze regering zowel de asiel- en migratiekwestie en het arcodossier aanpakt. 'Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken heeft er een zootje van gemaakt. Zijn beleid is louter gebaseerd op stoere woorden, niet op resultaten. Nu komt hij zichzelf tegen. Hij doet de deur langs voor dicht, maar zet de raam langs achter terug open. Ik begrijp niet dat we er in slagen om kinderen op te sluiten, maar tegelijk wel uitgeprocedeerde criminelen vrijlaten.

Volgens Almaci moet de veiligheid van de snelwegparkings verbeterd worden. Ze heeft begrip voor de burgemeesters die 'niet anders konden dan deze noodmaatregel te nemen.' Maar Almaci vindt niet dat de politie noodzakelijk de juiste schakel is om het probleem van transmigratie op te lossen. 'We zien dat transmigranten te weinig worden geïnformeerd. De politie spreekt onvoldoende de taal. Daarom doen de vrijwilligers doen wat de staatssecretaris nalaat. We zien nu maar het begin en het einde van het traject: opsluiten en vrijlaten. Francken schuift de hete aardappel steeds door. Je kan niet steeds je verantwoordelijkheid afschuiven en tegelijkertijd bevoegd zijn voor de materie', vervolgt Almaci.

Arco-dossier

Ook voor de aanpak van het Arco-dossier is Almaci niet mild. 'Ik vind het schrijnend dat men al jaren een machtsspel aan het voeren is op de kap van de gedupeerde bevolking. Men heeft heel dure beloftes gemaakt, dus het is hun verplichting om die ook na te komen. Te veel mensen worden aan het lijntje gehouden', zegt de Groen-voorzitter. Bovendien vindt ze dat premier Charles Michel (PS) zijn verantwoordelijkheid ontloopt. 'Het valt me op dat we een premier hebben die ontzettend afwezig is. Drie partijen rollen over de straat en hij is nergens te bespeuren. Alsof hij enkel met de zomer- en de wintertijd bezig is', aldus Almaci.