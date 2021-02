De bouwtrend naar kleiner wonen vraagt dat we anders omspringen met de ruimte in huis. Hoe kan je een kleine woning toch groot benutten? Interieurarchitecte Lore Thijs zet enkele handige principes op een rij.

Principe 1: het juiste meubilair

'Kies de juiste schaal van je meubelen. Een grote hoekzetel in een kleine woonkamer is geen goed idee. Ga liever voor een vrijstaande twee- of driezit met aparte eenpersoonszitjes. Stoelen aan tafel nemen veel plaats in. Ook visueel. Kies liever een combinatie van stoelen met krukjes of een bank. In een kleine slaapkamer hoort een bed van een maatje kleiner. De kamer toont ruimer als je rond het bed kan lopen, en het bed is bovendien eenvoudiger op te maken.' 'De vorm van je meubelen spelen een grote rol. Een vierkante of een ronde tafel neemt minder plaats in dan een rechthoekig model, zonder zitplaatsen te verliezen. Ga voor een tafel met smalle poten en een zetel op pootjes: "zwevend" meubilair verruimt de kamer. Hoge kastenwanden zijn een goed idee om bergruimte te winnen, maar hou enkele kleine stukken muur zichtbaar. Zo behoud je gevoelsmatig de hele diepte van de kamer.' 'Hou de circulatieoppervlakte zo klein mogelijk. Het is verloren ruimte die je best meteen een andere functie geeft. Zet bijvoorbeeld een scheidingswand met extra bergruimte in de hal en benut de ruimte onder de trap door er een kast in te richten.' 'Kies multifunctioneel meubilair. Een poef in je salon is zowel een bijzettafel, een steun voor je voeten, een extra zitje voor bezoek en - opengeklapt - extra opbergruimte. Een tv-meubel op zithoogte is ook een bankje. En spiegelkasten in de badkamer zorgen voor bergplaats zonder dat ze een grote visuele impact op de ruimte hebben.' ' Flexibel meubilair creëert ruimte als je die nodig hebt. Denk aan een opklapbed, een weg te stoppen bureauhoekje, een kruk als bijzettafel, een handig trapje als nachttafeltje... Ook je verlichting kan flexibel, met een tracksysteem waar je verschillende types verlichting kan op aansluiten en verplaatsen.' 'Met meubilair op maat benut je elke centimeter: werk in de hoogte, maak bergruimte onder een zitbank, gebruik de traptredes en nissen in muren. Door je vensterbank 10 cm dieper te maken, creëer je extra plaats. Een scheidingswand is misschien een geschikte plaats voor een ondiepe kast? Zelfs in een kast met een diepte van 15 cm kan je heel wat kleine spullen kwijt, en het blijft overzichtelijk.' 'Hou de ruimte zo open en groot mogelijk. Liever een kamer met verschillende zones dan afzonderlijke kamers. Zo behoud je de doorkijk en de diepte. De verschillende zones kan je afbakenen met kleuraccenten of scheidingselementen. Een glazen wand zorgt voor een subtiele opdeling zonder in te boeten op lichtinval. Alternatieven zijn geperforeerde wanden, bijvoorbeeld in hout, staal of touw, een kast op halve hoogte of een kastenwand op volledige hoogte met open doorkijkvakken.' 'Een deur verkleint visueel het ruimtegevoel en de draairichting neemt plaats in. Ga op zoek naar varianten zoals een schuifdeur, klapdeur, vouwdeur of gordijn. Haal licht in huis. Met gordijnen die het raam vrij laten als ze open zijn. Zorg voor sfeerverlichting, maar blijf bij dezelfde lichtkleur en -warmte. Zo behoud je een geheel. Een lichtstudie en -plan geven vaak een meerwaarde aan je woning.' ' Opgeruimd staat netjes. Zeker in een kleine ruimte zorgen veel spullen voor een rommelig gevoel.'