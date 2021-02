Hoe zal de coronapandemie onze samenleving veranderen? Socioloog Oliver Dimbath (52): 'We zullen ons nooit meer helemaal zoals vroeger gedragen.'

Zullen we ons deze periode niet voor eeuwig herinneren?Dimbath: 'De coronacrisis heeft onze maatschappij natuurlijk blijvend veranderd. Maar om later aan deze periode terug te denken, zal er een nieuwe aanleiding nodig zijn. Een beetje zoals de coronapandemie de aanleiding was om ons plots weer de pest en de Spaanse griep te herinneren. Daardoor doken er weer foto's op uit de jaren 1910 van mensen met mondmaskers. Hoewel de Spaanse griep enorm veel doden heeft gemaakt, hebben veel mensen er pas nu voor de eerste keer over gehoord.Hoe komt dat?Dimbath: Omdat er niemand schuldig was voor het uitbreken van de Spaanse griep, en er toen niemand onrechtvaardig is behandeld. Daardoor zijn die verschrikkelijke gebeurtenissen na verloop van tijd vervaagd. Het is goed mogelijk dat iets soortgelijks met het coronavirus zal gebeuren. Al hangt het ook van de persoonlijke gevolgen af. Mensen die door het coronavirus een naaste of hun inkomen verloren zijn, zullen er anders over praten met hun kinderen en kleinkinderen dan wie zoiets niet heeft moeten doormaken.Houdt het internet die herinnering in stand?Dimbath: Nee. Het internet speelt vooral een grote rol in het hier en nu. Als je iets op het internet schrijft, denk ik niet dat je dat allemaal over vijf of tien jaar nog eens opnieuw zult lezen. Het is er natuurlijk nog wel, maar niemand denkt er nog aan.Kan het ook niet heilzaam zijn om negatieve gebeurtenissen te vergeten?Dimbath: Vergeten kan goed zijn om bijvoorbeeld een rouwproces af te sluiten. Maar het zou een groot probleem zijn als iedereen de coronacrisis zou vergeten, want dan hebben we er niets uit geleerd. Het is goed mogelijk dat de gezondheidszorg, het bedrijfsleven en het onderwijs na de crisis anders zullen functioneren dan ervoor. Kijk naar thuiswerk of afstandsonderwijs: die zien we nu niet meer als een noodoplossing, want ze betekenen een stap vooruit.Zullen bepaalde gewoontes uit de coronacrisis blijven bestaan?Dimbath: Ja. Ook als we ooit allemaal ingeënt en dus beschermd zijn tegen het virus, zullen we ons nooit meer helemaal zoals vroeger gedragen. Misschien wordt het in de toekomst normaal dat we tijdens het griepseizoen alleen nog met een mondmasker buitenkomen. In veel Aziatische landen is dat nu al zo. Het zal ook nog wel even duren voor mensen weer in groten getale naar rockconcerten zullen afzakken om daar zwetend en opeengepakt alle liedjes mee te brullen. Tegenwoordig ergeren we ons zelfs al als iemand in de supermarkt iets te dichtbij staat.Ulrike Knöfel en Elisa von HofCopyright Der Spiegel, vertaling: Nina Lauwaert