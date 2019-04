'Goed gevonden van De Wever, dat Waalse volksfront, om de Vlamingen bang te maken', zegt MR-politicus en historicus Hervé Hasquin. 'Maar de N-VA en de PS worden bondgenoten.'

De N-VA laat geen kans meer onbenut om te waarschuwen voor het oprukkende rode gevaar in Wallonië. Hervé Hasquin, gewezen minister-president van de Franse Gemeenschap, kan er wel om lachen. 'Goed gevonden van De Wever, dat Waalse volksfront, om de Vlamingen bang te maken, maar het is ooit wel erger geweest. Tot ongeveer 1960 behaalden de socialisten en de communisten samen de absolute meerderheid in Wallonië. Als je vandaag de stemmen van de PS en de PTB bij elkaar optelt, zit je aan 35 à 40 procent. Dat is dus geen meerderheid. Vergeet ook niet dat de PS en ...