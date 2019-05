'Een meerderheid zat er niet in voor de twee separatistische partijen, en geen enkele andere partij wil die twee aan een meerderheid helpen. Maar alleen een blinde kan ontkennen hoe dicht dit land ondertussen bij de rand van de afgrond gekomen is.' Aldus Knack-hoofdredacteur Bert Bultinck.

Bart De Wever weet hoe hij verkiezingen moet winnen. Afgelopen zondag bleek ook dat hij weet hoe hij verkiezingen moet verliezen. Nadat hij 'klaar en duidelijk' had vastgesteld dat zijn partij had verloren, feliciteerde de N-VA-voorzitter meteen grote winnaar Vlaams Belang. De Wever noemde Groen in de laatste dagen voor 26 mei een 'prulpartij' en liet in de aanval tegen Vlaams Belang zelfs het woord 'drol' vallen. Maar zondag was hij plots weer even stijlvol in het verlies als VB-voorzitter Tom Van Grieken dat was in de overwinning. Aantrekken en afstoten voor gevorderden, het rijmde volledig met de bipolaire Vlaamse uitslagen: de extremen wonnen, het centrum verloor.

