Alle vormsels en eerste communies die gepland waren tussen Pasen en Pinksteren, worden uitgesteld, zo kondigt de katholieke kerk aan.

De vormsels worden verschoven naar de maanden september of oktober. De eerste communies worden verschoven naar volgend schooljaar. Elk bisdom zal een eigen regeling uitwerken, zeggen de Belgische bisschoppen. 'De redenen voor dit uitstel liggen voor de hand', luidt het. 'Zelfs wanneer de regering een versoepeling van de huidige maatregelen toelaat, zal zij geen vieringen toelaten met volle kerken met mensen van diverse families en generaties, ongeacht wat ze in de voorbije maanden met corona hebben meegemaakt.'

De vormsels uitstellen naar juni had volgens de bisschoppen geen zin. 'In de laatste maand van het schooljaar zullen de kinderen alles op alles moeten zetten om hun schooljaar goed te voltooien, in het bijzonder de vormelingen uit het zesde leerjaar basisonderwijs die hun kwalificatie moeten halen voor het middelbaar.'

