In het Gentse gerechtsgebouw is woensdagvoormiddag een protocolakkoord ondertekend tussen de 27 politiezones van Oost-Vlaanderen en het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen, zodat in de provincie voortaan altijd vier zedeninspecteurs oproepbaar zijn voor slachtoffers in het Zorgcentrum Seksueel Geweld van het UZ Gent.

'Door de samenwerking kunnen we echt de slachtofferzorg waarmaken die zo belangrijk is in deze zaken. Niemand mag zich een tweede keer slachtoffer voelen', zegt minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden.

De ondertekening gebeurde naar aanleiding van een werkbezoek van de minister van Binnenlandse Zaken, minister van Justitie Vincent Van Quickenborne, Vlaams minister van Justitie Zuhal Demir en staatssecretaris voor Gelijke Kansen en Diversiteit Sarah Schlitz, aan het Zorgcentrum na Seksueel Geweld (ZSG) in Gent.

Het centrum werd in 2017 opgericht en biedt slachtoffers van seksueel geweld zoals verkrachting of aanranding dag en nacht bijstand op één locatie. Zowel medische en psychische zorg, een eerste sporenonderzoek en, voor wie dat wenst, hulp bij de politieaangifte, kunnen in het centrum gebeuren.

Dit jaar hebben zich daar al meer dan 800 slachtoffers van seksueel geweld gemeld in het centrum. Van de slachtoffers meldt 64 procent zich eerst aan bij de politie, waarna ze door de politie begeleid worden naar het ZSG. 'Nu is dat enkel voor groot Gent maar vanaf 1 januari zullen alle Oost-Vlaamse politiezones slachtoffers doorverwijzen naar het zorgcentrum. Veel te veel meisjes en vrouwen zijn slachtoffer van seksueel geweld en vroeger was er weinig aangiftebereidheid omdat ze naar een anoniem politiekantoor moesten gaan. Dankzij het zorgcentrum komen slachtoffers in een veel betere omgeving terecht waar ze goed begeleid worden', zegt minister van Justitie Van Quickenborne.

Juiste bijstand en opvolging

De vier zedeninspecteurs die permanent oproepbaar zijn, kregen een specifieke opleiding om slachtoffers van seksueel geweld op een gepaste wijze op te vangen. 'Het zorgaspect is heel belangrijk, maar ook het justitiële aspect. Vanaf januari is het de bedoeling dat justitie-assistenten ook elk slachtoffer van seksueel geweld begeleiden', stelt Vlaams minister van Justitie Demir.

De samenwerking tussen de politie, het ziekenhuis, het Instituut voor Gelijkheid van Vrouwen en Mannen en het parket verloopt heel vlot, zegt minister van Binnenlandse Zaken Verlinden. 'Door de integrale, holistische benadering van de slachtoffers kunnen ze onmiddellijk de juiste bijstand en opvolging krijgen na de heel droevige gebeurtenissen. Niemand mag zich een tweede keer slachtoffer voelen.'

Momenteel is er ook een zorgcentrum in Luik en in Brussel, maar het project wordt verder uitgebreid. 'De centra werken heel goed. Op termijn zal elke provincie van ons land een zorgcentrum hebben. De middelen ervoor zijn voorzien, samen met staatssecretaris Sarah Schlitz', zegt Van Quickenborne.

