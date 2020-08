Alle leerlingen, van kleuter tot secundair, zullen vijf dagen per week naar school moeten bij de start van het nieuwe schooljaar, maar lokaal kan van dat principe afgeweken worden.

Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) bekendgemaakt na overleg met de onderwijskoepels en met de experten van de GEES.

Om het in de codetaal uit te drukken: het wordt code geel als algemeen beginsel, maar in sommige gemeenten kan het nog code oranje worden. Daar zullen leerlingen in de laatste twee graden secundair afwisselend een week wel en een week niet naar school mogen komen. De eerste twee jaren middelbaar mogen ook bij code oranje blijven werken volgens het normale schema. Weyts wees op het opvangprobleem dat zou ontstaan mocht ook in de eerste graad op 50 procent worden overgeschakeld. In de startweek moet wel sowieso iedereen naar school. 'Dat doen we vanuit pedagogische overweging. Dan is de kennismaking overal gelijk', aldus Weyts.

Mondmaskers

In het middelbaar moeten leerlingen een mondmasker dragen in de klas. In de pauzes en bij het sporten, mag het masker wel af. Ook wordt strenger toegekeken dat er geen mensen in de scholen komen die er niet moeten zijn, en worden de activiteiten buiten de schoolmuren teruggeschroefd.

Welke scholen code oranje krijgen, ligt nog niet vast. De evaluatiecel Celeval zal aan de alarmbel trekken als de lokale pandemiesituatie 'acuut' wordt, waarna een lokale crisiscel kan beslissen om naar code oranje op te schalen.

Weyts houdt er rekening mee dat dat in sommige gemeenten zal gebeuren. Volgende week zou daarover meer duidelijkheid moeten zijn.

De code geel werd aangepast. In het verleden werd er onder code geel vier dagen les op school gegeven, terwijl op woensdag afstandsonderwijs gegeven werd. De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt volgens de minister onvoldoende op tegen de organisatorische en pedagogische neveneffecten zodat in code geel voortaan standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

