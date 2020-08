Het Vlaamse onderwijs, over alle niveaus heen, zal in september starten met vijf dagen lessen in de week. Dat is beslist tijdens een overleg vrijdagnamiddag. Op die algemene regel kunnen wel lokaal uitzonderingen gemaakt worden.

De beslissing kwam er tijdens overleg tussen Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA), de onderwijskoepels en de experten van de GEES.

Enkel in gemeenten waar de pandemiesituatie acuut is, kan worden overgeschakeld naar code oranje. Het secundair onderwijs, het hoger onderwijs, volwassenenonderwijs en deeltijds kunstonderwijs schakelen dan naar code oranje.

De rest van het onderwijs opereert onder code geel. Die code geel houdt niet langer in dat er slechts 4 dagen per week op school lesgegeven wordt. Het afstandsonderwijs op woensdag valt weg.

De eerste graad secundair onderwijs zal de maatregelen van het basisonderwijs volgen.

In de eerste week van het schooljaar zullen alle scholen opstarten voor alle leerlingen, ook die in code oranje, zodat iedereen kan kennismaken met de klas en de school. Daarna gaat elke school over tot het onderwijsregime dat geldt binnen de gemeente.

Mondmaskerplicht verstrengd

'Het uitgangspunt voor de heropstart van de scholen in september is en blijft het garanderen van het recht op leren van elk kind, elke leerling in het kleuter-, lager en secundair onderwijs', stelde Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts (N-VA) na afloop van het overleg. 'Dat recht willen we maximaal beantwoorden door les in de klas, gegeven door de leerkracht. Een digitaal aanbod vormt een uitstekende aanvulling maar echt afstandsonderwijs is louter een alternatief wanneer de veiligheidsvoorschriften zulks vereisen.'

Gelet op het advies en de verantwoording van de experten van de GEES en de afweging van zowel epidemiologische als pedagogische en welzijnsoverwegingen in hoofde van leerlingen, leerkrachten en ouders, beslisten het onderwijsveld en de gemeenschapsministers samen om vast te houden aan de code geel voor het volledige onderwijs, met evenwel grote waakzaamheid en dientengevolge enkele aanpassingen. Concreet wordt code geel verstrengd vanaf het secundair onderwijs op vlak van mondmaskerplicht, de toegang van derden tot de onderwijsinstelling en de buitenschoolse activiteiten.

De beperkte epidemiologische impact van de ene schoolvrije dag op woensdag weegt volgens de minister onvoldoende op tegen de organisatorische en pedagogische neveneffecten zodat in code geel standaard wordt uitgegaan van een vijfdaagse schoolweek.

Code oranje: soms om de andere week naar school

Code oranje wordt aangepast voor de eerste graad van het secundair onderwijs. Deze leerlingen kunnen, gelet op de beperktere impact op de transmissie van het virus en pedagogische overwegingen, in code oranje ook vijf dagen naar school. Voor de tweede en derde graad betekent dit 50 procent van de onderwijstijd op school, in beginsel week om week. Sowieso gaan alle leerlingen volgens de minister de eerste week naar school, inclusief de tweede en derde graad. Kwetsbare leerlingen uit de tweede en derde graad worden in code oranje op school uitgenodigd.

