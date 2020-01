De werknemers bij de VRT gaan op maandag 27 januari gedurende 24 uur staken. Ze protesteren daarmee tegen het ontslag van CEO Paul Lembrechts. De vakbonden beraden zich nog over hoe de staking zal verlopen. Mogelijk komen er op televisie alleen alternatieve programma's en op de radio's alleen muziek. Dat bevestigt Wies Descheemaeker van ACOD-VRT maandagavond.

Het ontslag van Lembrechts door de Vlaamse regering zit het personeel van de openbare omroep hoog. De vakbonden bij de VRT noemden het ontslag eerder al 'onaanvaardbaar'. 'Lembrechts heeft zich ondubbelzinnig geëngageerd om de toekomst van de VRT te beschermen tegen de massale besparingen die de Vlaamse regering ons wil opleggen. De reactie van de Vlaamse regering is hem te ontslaan. Dat is voor ons onaanvaardbaar, zeker nu de onderhandelingen over een nieuwe beheersovereenkomst op het punt staan te beginnen.'

Om hun onvrede kracht bij te zetten, houdt het personeel van de VRT op maandag 27 januari vanaf middernacht een 24-urenstaking. 'We hebben alle leden en al het personeel opgeroepen om deel te nemen aan de staking', zegt Descheemaeker. De bonden beraden zich nog over de impact van de staking. 'We hebben ook onze verantwoordelijkheid tegenover de kijkers en de luisteraars', benadrukt Descheemaeker. Mogelijk komen er op televisie alleen alternatieve programma's en op de radio's alleen muziek. Op maandag 27 januari vindt ook de eerste vergadering plaats van de nieuw samengestelde raad van bestuur.

