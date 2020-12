Premier Alexander De Croo zal zich laten vaccineren, maar dan wel op het moment van de afgesproken volgorde. Dat heeft de premier donderdag gezegd op de Franstalige zender RTBF.

De Interministeriële Conferentie Volksgezondheid (IMC) communiceerde donderdagochtend over de vaccinatiestrategie die ons land gaat volgen. Bij RTBF kreeg premier De Croo de vraag of hij zichzelf ook zal laten vaccineren. De premier antwoordde dat hij dat effectief zal doen, maar dan "met respect voor de volgorde die van toepassing is voor alle Belgen". Zo zullen bijvoorbeeld eerst de bewoners en personeelsleden van de woonzorgcentra gevaccineerd worden, gevolgd door de zorgverleners, de 65-plussers, enzovoort.

De Croo herhaalde dat het de bedoeling is om op 5 januari te starten met vaccinaties en dat het zal gaan om een werk van lange adem dat maanden in beslag zal nemen. "Dat zal ook afhangen van het tempo waarin de vaccins kunnen geproduceerd worden en dat ligt niet in onze handen", aldus De Croo.

