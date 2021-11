Zowel de Belgische premier Alexander De Croo (Open VLD) als zijn Nederlandse ambtgenoot Mark Rutte heeft zwaar uitgehaald naar de relschoppers op de betogingen tegen het coronabeleid van afgelopen weekend.

Bij de incidenten in Brussel raakten zondagnamiddag drie politieagenten gewond. De politie heeft na de betoging, waaraan 35.000 mensen deelnamen, 42 administratieve en 2 gerechtelijke aanhoudingen verricht.

'Het recht op betogen en vrije meningsuiting zijn belangrijk, maar als dat eindigt in een golf van geweld, is dat totaal onaanvaardbaar, zeker als dat tegen de politie gericht is', verklaarde premier De Croo maandag in de marge van een Belgisch-Frans overleg over veiligheid.

'Debat voeren op basis van correcte informatie'

'Dat geweld heeft niets te maken met de persoonlijke vrijheid, dit is puur crimineel gedrag, en onze politiediensten zullen er alles aan doen om de aanstichters van het geweld te identificeren', aldus De Croo, die de politie bedankte voor haar werk en zijn steun betuigde met de gewonde agenten.

De premier riep op tot eenheid en respect voor de regels. 'We zitten in een moeilijke periode, en in de gezondheidszorg geeft iedereen het beste van zichzelf. Ik begrijp dat sommigen twijfelen, maar laat ons het debat voeren op basis van correcte informatie en niet van desinformatie', zei hij nog.

Mark Rutte: 'Idioten'

Ook de Nederlandse aftredende premier Mark Rutte noemde de rellen van de afgelopen dagen in verschillende steden 'puur geweld onder het mom van demonstreren'. Hij zei dat politie en justitie er alles aan zullen doen om diegenen die erachter zitten ter verantwoording te roepen.

Rutte zei zich te realiseren dat er 'in de samenleving veel spanningen zijn omdat ze al zo lang te maken hebben met alle ellende van corona'.

Hij zei het recht op demonstraties altijd te zullen verdedigen, maar 'ik zal nooit accepteren dat idioten puur geweld gebruiken' tegen politie en ambulancemedewerkers 'onder het mom van we zijn ontevreden'.

