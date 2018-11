Alexander De Croo: 'Tommelein vervangen door een vrouw? Het zou wel logisch zijn.'

De aanstelling van oud-minister van Financiën Steven Vanackere bij de Nationale Bank bracht de afgelopen week een stevige discussie op gang over de politieke postjes en de mannencultuur aan de top van overheidsinstellingen. Ook binnen de federale regering zorgde dat voor onenigheid: ministers Alexander De Croo (Open VLD) en Johan Van Overtveldt (N-VA) waren er als de kippen om de aanstelling van zich af te schuiven als keuze van coalitiepartner CD&V.

Op de Antwerpse Boekenbeurs benadrukten de twee excellenties nogmaals dat een volledig mannelijk directiecomité bij de Nationale Bank niet meer van deze tijd is. 'Dat is niet de logische stap om te zetten, neen,' aldus Van Overtveldt. 'De voorbije jaren hebben de federale regeringspartijen allemaal mannen benoemd in het directiecomité. Daar zullen goede redenen geweest voor zijn, maar het is echt wel een aberratie dat er in dat comité alleen nog mannen zitten.'

Alexander De Croo, die met 'De eeuw van de vrouw' recent een boek schreef waarin hij zichzelf tot feminist verklaarde, gaf toe dat de weg naar gelijkheid nog lang is. 'Het woord feminist is tot nu toe heel vaak gezien als: dit is een zaak van vrouwen over vrouwen. Maar dat is een fout. Het gaat over gelijke kansen voor vrouwen én mannen. Eigenlijk ging ik er tot een jaar of vijf geleden van uit dat de strijd gestreden was. Mijn redenering was dat we er misschien nog niet helemaal zijn, maar dat het enkel een kwestie van tijd was. Dat is niet zo; het gaat zichzelf niet oplossen, weet ik nu.'

De liberale vicepremier durfde daarbij ook de hand in eigen boezem te stoppen. 'Deze regering is op dat gebied eigenlijk een stap achteruit. Van de vijftien ministers zijn er drie vrouwen. In het kernkabinet zitten we alleen met mannen rond de tafel. De vorige regering was inhoudelijk voor mij een stuk moeilijker dan de huidige - maar we hadden wel een ander soort discussie, met twee heel vocale vrouwen, Laurette Onkelinx en Joëlle Milquet.'

'Als je een tafel hebt met alleen mannen of alleen vrouwen, krijg je een andere discussie dan wanneer je een mix hebt. Binnen een regering beslis je over maatschappelijke onderwerpen, en met alleen mannen rond de tafel krijg je heel snel een discussie gebaseerd op macht en autoriteit.'

CD&V zelf kwam al snel met een oplossing aanzetten: parlementslid Griet Smaers heeft een voorstel klaar voor quota bij financiële instellingen. 'Ik vind het een beetje raar dat CD&V de keuze had om een vrouw te benoemen, de keuze niet maakt, en dan zwaait met een voorstel voor quota in de Nationale Bank,' merkt De Croo op. Met quota kan je niet alles oplossen, klink het, maar 'in de politiek hebben ze overduidelijk gewerkt.'

Moet Vlaams minister van Energie Bart Tommelein bij zijn vertrek dan vervangen worden door een vrouw? 'Dat moet je aan onze voorzitster Gwendolyn Rutten vragen, maar het zou wel logisch zijn.'

'Er is natuurlijk veel meer nodig dan een mathematisering via quota,' 'Het is een kwestie van erkenning. Als je het boek van Alexander leest, zie je dat het probleem heel breed verspreid is in onze samenleving. Er is toch nog wat werk aan de winkel.'