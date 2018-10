Alexander De Croo moet Brakelse sjerp aan Stefaan Devleeschouwer laten

In het Oost-Vlaamse Brakel wordt niet lijsttrekker en federaal vicepremier Alexander De Croo (Open Vld) de nieuwe burgemeester, maar wel gewezen waarnemend burgemeester Stefaan Devleeschouwer. Dat is door beiden aan Belga bevestigd. Devleeschouwer haalde vanop plaats drie 2.938 voorkeurstemmen, ruim 700 meer dan lijsttrekker De Croo.

In Brakel haalde de Open Vld-lijst van Alexander De Croo zondag een absolute meerderheid van bijna 54 procent. De partij sleepte daarmee 15 van de 23 zetels in de Oost-Vlaamse gemeente in de wacht. Maar De Croo kreeg dus niet de meeste voorkeursstemmen binnen zijn partij. Devleeschouwer was eerder al burgemeester in Brakel, maar moest een stap opzij zetten nadat hij een verkeersongeval veroorzaakte en een positieve ademtest aflegde.