Premier Alexander De Croo drukt de gezinnen en gemeenschappen die zwaar getroffen zijn door de watersnood op het hart dat de regering hen niet in de steek zal laten. Dat verzekert hij in een open brief die dinsdag, op de dag van nationale rouw, in de lokale pers is verschenen.

De beelden van de ramp in Rochefort, Pepinster en Eupen staan op zijn netvlies gebrand, aldus de eerste minister. Hij heeft er 'helden ontmoet, mannen en vrouwen die mensenlevens gered hebben, mannen en vrouwen die soms nog in onzekerheid en angst leven over het lot van hun naasten, die elkaar helpen om er samen uit te raken. Met een solidariteit die ik nog nooit gezien had.' De Croo spreekt ook zijn 'diepe dankbaarheid' en 'diep respect' uit voor de hulpdiensten, professionele hulpverleners en vrijwilligers die de voorbije dagen hebben opgetreden. 'Er zijn ongelooflijke inspanningen ontplooid, soms zelfs met gevaar voor eigen leven', luidt het. 'Jullie hebben bewezen dat we, op dergelijke moeilijke momenten, steeds op elkaar kunnen rekenen.' 'Jullie kunnen op ons rekenen om jullie te helpen en jullie niet te vergeten', benadrukt de premier. 'Wij zullen als regering alles doen wat kan om de gezinnen en gemeenschappen die getroffen zijn, te steunen. We laten jullie niet in de steek.'