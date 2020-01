N-VA'er Ludo Van Campenhout stopt onmiddellijk als Antwerps schepen vanwege zijn aanhoudende alcoholverslaving. Dat bevestigt Antwerps N-VA-voorzitter Fons Duchateau.

. Van Campenhout had eerder aangegeven eind 2020 te zullen stoppen, maar zijn ziekte zou hem ertoe dwingen nu al de fakkel door te geven. N-VA zal nog deze week een opvolger aanduiden, stelt Duchateau.

De 53-jarige Van Campenhout is deze legislatuur bevoegd voor Sport, Diamant en Markten en wilde in oktober 2020 in schoonheid afscheid nemen na de nieuwe avondlijke marathon die in Antwerpen wordt georganiseerd en aan het einde van het geplande 'A-lympisch' jaar, precies honderd jaar na de Olympische Spelen in de Scheldestad.

Het afscheid was al gepland vanwege de aanslepende problemen die Van Campenhout ondervond bij het bekampen van zijn alcoholverslaving. Hij was in het najaar van 2019 nog een tijd buiten strijd om zich te laten behandelen, maar dat lijkt nu dus niet te hebben geholpen. Ook in 2012 en 2017 zette hij trouwens al tijdelijk een stap opzij als schepen om in behandeling te gaan.

Ludo Van Campenhout was al sinds 2003 schepen in Antwerpen, eerst voor de toenmalige VLD maar sinds 2011 voor N-VA. Van 1999 tot 2010 was hij ook Kamerlid en van 2014 tot 2019 zetelde hij in het Vlaams Parlement. Zijn afscheid als schepen is in principe ook het einde van zijn politieke carrière.