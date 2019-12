Sensibilisering alleen om alcoholgebruik bij jongeren en ouderen tegen te gaan is onvoldoende. Dat zegt Marijs Geirnaert, directeur van het Vlaams expertisecentrum voor alcohol (VAD). Efficiënte maatregelen zoals het optrekken van de leeftijdsgrens worden echter tegengehouden door de bierlobby, aldus de experte.

Nieuwe cijfers over alcoholgebruik bij jongeren tonen aan dat elke dag gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis zijn beland na alcoholmisbruik. Volgens Geirnaert wordt de groep jongeren die drinkt kleiner, maar gaat de groep die wel drinkt steeds meer drinken. En dat is problematisch. "Elke jongere met een alcoholintoxicatie is er een te veel", waarschuwt ze.

Toch zijn er volgens Geirnaert maatregelen die hun efficiëntie hebben bewezen, zoals het optrekken van de leeftijdsgrens naar 18 jaar. Minister van Volksgezondheid Maggie De Block (Open Vld) toont zich evenwel geen voorstander. "Maak van bier of wijn een verboden vrucht en ze worden alleen maar aantrekkelijker", argumenteert de minister. Die redenering klopt niet, klinkt het bij het expertisecentrum. "In Nederland had men 5 à 10 jaar geleden veel meer comazuipers dan vandaag. Tot ze de leeftijdsgrens hebben opgetrokken. Toen is het aantal wel degelijk gedaald", legt Geirnaert uit.

Andere maatregelen waar de VAD voor pleit zijn een verhoging van de prijs van alcohol en het aan banden leggen van reclame voor alcohol. "Alcohol moet duurder zijn dan frisdrank of water. Dat is nu niet het geval". Maar volgens Geirnaert worden alle efficiënte maatregelen tegengehouden door de in ons land machtige bierlobby. "Sensibilisering is oké, maar met sensibilisering alleen kom je er niet". Ook voor ouders is volgens Geirnaert een belangrijke rol weggelegd. "Jongeren kopiëren volwassen gedrag. Wat kun je verwachten van kinderen als hun ouders en grootouders steeds meer drinken. Alcohol heeft een plaats, op speciale momenten en in beperkt gebruik. Maar niet dagelijks, en niet in grote hoeveelheden", stelt de verslavingsexperte.

Elke dag belandden vorig jaar gemiddeld zes jongeren tussen 12 en 17 jaar in het ziekenhuis na alcoholmisbruik. Dat blijkt uit cijfers van het Intermutualistisch Agentschap (IMA), dat gegevens van de ziekenfondsen in ons land analyseert. Alarmerend is het aantal 12- en 13-jarigen dat dronken in het ziekenhuis terechtkomt.

Vorig jaar waren er 2.234 gevallen van jongeren tussen 12 en 17 jaar die op spoed terechtkwamen omdat ze te veel gedronken hadden. Dat zijn er iets minder dan de 2.334 van 2017. Toch blijven de cijfers ontluisterend, zegt het IMA. 'Om een idee te geven van de omvang van het probleem, de cijfers in België zijn tot drie maal hoger dan in Nederland, waar jaarlijks tussen 700 en 900 jongeren na alcoholmisbruik in het ziekenhuis opgenomen worden.'

Bovendien trekt het IMA aan de alarmbel over 12- en 13-jarigen, die steeds vaker dronken in het ziekenhuis belanden. 'Met 116 gevallen waren het er in absolute aantallen nog nooit zoveel als in 2018', klinkt het. Wie vroeg begint te drinken, loopt een groter risico om later verslaafd te geraken.

Voor jongeren is alcoholmisbruik extra schadelijk. 'Op korte termijn kan alcohol onder meer verminderd bewustzijn, een groter risico op ongevallen en verwondingen, onderkoeling, en stuipen veroorzaken', zegt IMA-arts Michiel Callens. 'Maar ook later zijn de gevolgen nefast. Alcoholgebruik kan bij jongeren voor blijvende hersenschade zorgen, waardoor de studieresultaten verminderen en de kansen op de arbeidsmarkt verkleinen. Op langere termijn kan alcoholgebruik ook leiden tot levercirrose, hart- en vaatziekten en verschillende vormen van kanker.'

Als samenleving moeten we er alles aan doen om het alcoholmisbruik terug te dringen, zegt het IMA. Professor Guido Van Hal: 'Dat kan met een mix van maatregelen. Preventie is belangrijk, maar ook reglementering. We zien bijvoorbeeld ook dat zowel de Hoge Gezondheidsraad als de VAD aanraden om de leeftijdsgrens om alcohol aan te kopen op 18 jaar te leggen. Nu kan dat voor bier, wijn en schuimwijn in ons land, als een van de enige in Europa, nog vanaf 16 jaar.'