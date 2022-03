Waar we beter zouden samenwerken om tot een stevig preventiebeleid te komen, werd ook tijdens de zesde editie van Tournée Minérale weer vooral gepolariseerd, zegt Geert Van Lerberghe.

De voorbije weken is het debat rond verantwoord alcoholgebruik weer stevig opgeflakkerd. Tournée Minérale deed ons voor de zesde keer stilstaan bij onze consumptie, de gevolgen van overmatig alcoholgebruik en de voordelen van een al dan niet tijdelijke alcoholstop. Terecht, voor een product dat door 82 procent van de Belgen geconsumeerd wordt, is niets zo belangrijk als een goede voorlichting. Toch laat deze recente editie een lichte kater na bij onze beroepsfederatie Vinum Et Spiritus, want waar we beter zouden samenwerken om tot een stevig preventiebeleid te komen, werd ook nu weer vooral gepolariseerd.

Dit werd ook duidelijk in het interview met verslavingsexperte Katleen Peleman in Knack (16/02/2022), waarbij de volledige alcoholsector als pervers werd weggezet, bijvoorbeeld vanwege onze inzet om de leeftijdsgrens voor alle alcohol tot 18 jaar op te trekken. Volgens de experte zou de sector geen onderscheid maken tussen sterke en minder sterke alcohol en jongeren hiermee pushen om meteen te beginnen met sterkedrank, uit economische winstbelangen.

Nochtans weten we intussen maar al te goed dat geen enkele alcoholsoort intrinsiek gevaarlijker of veiliger is dan een andere. Elke standaardeenheid bier, wijn of sterkedrank bevat een gelijke hoeveelheid pure alcohol. Alcohol = alcohol = alcohol, hier is zelfs Vlaams expertisecentrum Alcohol en andere Drugs (VAD) het mee eens. En net daarom is het gelijktrekken van de minimumleeftijd een belangrijk engagement van onze sector, het vereenvoudigen van de regels draagt bij tot het beter respecteren ervan.

Alcoholgebruik: een degelijk preventiebeleid betrekt alle stakeholders.

Ook inzake reclame zet onze sector zich al jarenlang in voor een betere bescherming van jongeren. Denk maar aan het in 2005 opgestelde en sindsdien meermaals geactualiseerde alcoholconvenant dat de vrijwillige zelfregulatie van de sector inzake reclame en marketing op alcoholhoudende dranken waarborgt. Hierin werd in 2013 een verbod opgenomen op alcoholmarketing die gericht is op minderjarigen. Onze federatie pleit dan ook voor een uitbreiding van het convenant waardoor jongeren op eenzelfde wijze beschermd worden tegen de nieuwste vormen van alcoholreclame die via social media en via influencers worden verspreid.

De federale en deelstaatregeringen willen deze legislatuur tot een interfederaal alcoholplan komen. En hoewel we op veel punten op dezelfde lijn zitten als de experten en zelfs de regeringen, worden onze inspanningen en onze oproep tot dialoog jammer genoeg door sommigen systematisch gereduceerd tot opportunisme en puur zelfbehoud.

Ja, wij zien onze producten in de eerste plaats als het resultaat van een vaak jarenlange traditie en vakmanschap. Dat maakt ons echter niet blind voor de reële risico's die verbonden zijn met het drinken van alcohol, want niemand is gebaat bij alcoholmisbruik, niet de consument, maar zeker ook niet de producent.

Geslaagde samenwerkingen met de alcoholsector op het vlak van preventie zijn trouwens vlak bij de deur te vinden: kijk maar naar het Nationaal Preventieakkoord in Nederland dat door meer dan 70 partners ondertekend werd, van onderwijs over horeca tot werkgevers. En ook door de STIVA (Stichting Verantwoorde Alcoholconsumptie), die dankzij de samenwerking tussen producenten en importeurs van bier, wijn en gedistilleerde drank een actieve en resultaatgerichte bijdrage levert aan preventie.

Net daarom moet er worden ingezet op een preventiebeleid waarbij alle stakeholders betrokken worden. Laten we dit moment dan ook aangrijpen om met alle betrokkenen een breed gedragen aanpak tegen alcoholmisbruik uit te werken in een alcoholplan dat deze keer hopelijk wel het daglicht mag zien.

