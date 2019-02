Albert II gaat in cassatie tegen DNA-test

In oktober vorig jaar oordeelde het Brusselse hof van beroep dat Jacques Boël niet de wettelijke noch de biologische vader is van Delphine Boël. Het hof beval koning Albert II toen om binnen de drie maanden een DNA-test te ondergaan. Woensdag gaven de advocaten van Delphine Boël nog te kennen dat koning Albert II zich nog steeds niet aan een DNA-test had onderworpen.