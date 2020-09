Het Brussels gewest telde tussen 8 en 14 september 6,4 procent positieve coronatests. Daarmee zit de regio boven de kritieke grens van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). In alle andere Belgische provincies ligt het percentage positieve tests onder de vijf procent, maar de cijfers stijgen wel.

Vrijdag publiceerde het wetenschappelijk instituut Sciensano voor het eerst cijfers over coronatests op het niveau van de provincies en het Brussels gewest. Op die manier is het mogelijk een gedetailleerd beeld te krijgen over hoe het coronavirus zich in België manifesteert.

De afgelopen periode, tussen 8 en 14 september, zijn er in ons land dagelijks gemiddeld 30.000 tests afgenomen. De positiviteitsratio voor het hele land bedroeg in die periode 3,2 procent. Regionaal zijn er wel veel verschillen. In Brussel waren er in die periode 6,4 procent positieve tests, in Antwerpen had 3,4 procent van de tests een positief resultaat. Vlaams-Brabant kende 2,6 procent positieve tests, Oost-Vlaanderen 2,2 procent. De laagste ratio is voor West-Vlaanderen (1,9 procent) en Limburg (1,9 procent).

In Wallonië flirt ook Luik (4,9 procent) met de kritieke grens van het WHO. Henegouwen (3,5 procent) en Waals-Brabant (3,3 procent) zitten rond het Belgische gemiddelde. Luxemburg (2,4 procent) en Namen (2 procent) noteren het minst aantal positieve tests in Wallonië.

Brussel is dus de enige regio in ons land waar de positiviteitsratio op dit moment boven de vijf procent ligt. Zo'n hoge ratio houdt in dat er mogelijk veel onontdekte besmettingen zijn en dat het virus zich te snel verspreidt. Als de grens van vijf procent overschreden wordt, vraagt de WHO dat er extra maatregelen getroffen worden.

