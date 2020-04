In Vlaanderen en Nederland leverden 3D-printers al een half miljoen stukken die gebruikt worden in de strijd tegen het coronavirus. Dat blijkt uit een rondvraag van de sectorvereniging Flam3D. Meestal gaat het om gezichtsmakers of onderdelen voor mondmaskers.

Hoewel 3D-printers vaak nog worden gezien als speelgoed voor grote kinderen, blijken ze in deze gezondheidscrisis handig van pas te komen. Terwijl producenten overbevraagd zijn, of genoodzaakt waren hun werkzaamheden stil te leggen, zijn 3D-printers in ieder geval een flexibel en goedkoop alternatief. Ze zijn lang niet inzetbaar genoeg om het hele land van miljoenen mondmaskers te voorzien, maar hier en daar blijken ze gaten te kunnen vullen.

...

Hoewel 3D-printers vaak nog worden gezien als speelgoed voor grote kinderen, blijken ze in deze gezondheidscrisis handig van pas te komen. Terwijl producenten overbevraagd zijn, of genoodzaakt waren hun werkzaamheden stil te leggen, zijn 3D-printers in ieder geval een flexibel en goedkoop alternatief. Ze zijn lang niet inzetbaar genoeg om het hele land van miljoenen mondmaskers te voorzien, maar hier en daar blijken ze gaten te kunnen vullen.Flam3D, dat als sectororganisatie zo'n 110 leden heeft, kreeg van 25 bedrijven te horen dat zij momenteel materiaal produceren in de strijd tegen het virus, of daarvoor hun 3D-printers ter beschikking hebben gesteld. Het gaat vaak om eenvoudige producten als gezichtsmaskers met een plexiglazen scherm, of de clips die de elastiekjes van mondmaskers kunnen vasthouden. Het bedrijf Materialise ontwierp ook al een model voor handenvrije deurklinken, die met een 3D-printer kunnen worden gedrukt. Materialise stelde het ontwerpbestand gratis ter beschikking van iedereen die zo'n klink wil afprinten en gebruiken.Meer gespecialiseerde bedrijven zijn ook in staat om iets als adapters voor beademingstoestellen te produceren, of de chirurgische FFP2-maskers. Alleen zijn zeker voor zulke hoogwaardige producten accreditaties vereist die moeten verzekeren dat de veiligheidsvoorschriften worden gerespecteerd. 'Het behalen van zulke accreditaties was soms een groter probleem dan het eigenlijke produceren', zegt Kris Binon, directeur van Flam3D. 'Hier zat een enorm potentieel dat niet helemaal is benut. Als we ons als samenleving beter hadden voorbereid, had er veel meer kunnen gebeuren.'De meeste 3D-printers worden ingezet in lokale samenwerkingen met ziekenhuizen en andere partners, maar ook de overheid zoekt hen op. De Luikse start-up Any-Shape sprak met de federale regering af om de komende weken neuswissers te printen waarmee coronatests worden uitgevoerd. Dat meldde De Tijd vandaag, en Binon heeft weet van nog meer overheidsopdrachten. 'Dat gaat vaak om gespecialiseerde bedrijven', zegt hij. 'Any-Shape krijgt al bij al ook een kleine opdracht, terwijl er nog anderhalf miljoen van zulke wissels in het buitenland worden besteld. Wij zouden er daar ook nog veel meer van kunnen produceren.'Is dit een glimp van de toekomst? Rolt er binnenkort in geen tijd een strategische voorraad aan mondmaskers uit 3D-printers? Binon tempert de verwachtingen. '3D-printers zijn snel inzetbaar, en ze hebben dus echt wel een strategische capaciteit', zegt hij. 'Het duurt enkele uren voor de eerste producten geprint worden, terwijl het in de maakindustrie soms wel een half jaar duurt voor een productie opgestart kan worden. Van zodra zij zijn opgestart kunnen ze meestal wel veel meer materiaal produceren tegen een lagere prijs. 3D-printers zijn voor die tussentijd ideaal, of voor middelgrote series.'Zelfs voor onze gezondheidszorg in een oorlogsmachine veranderde, werd er al beroep gedaan op 3D-printers. Ook toen ging het niet om grote bestellingen, maar net om heel specifieke producten die voor elke patiënt verschillend zijn, zoals schedel- of heupimplantaten. 'Voor zulke op maat geproduceerde hulpstukken zijn 3D-printers ideaal', aldus nog Kris Binon.