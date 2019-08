Al meer dan duizend scholen in Vlaanderen hebben een aanvraag om subsidies ingediend voor de verwijdering van asbest uit schoolgebouwen. Dat heeft Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits (CD&V) bekendgemaakt.

Sinds juli vorig jaar kan elke school in Vlaanderen een beroep doen op subsidies van de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij (OVAM) voor een veilige en versnelde verwijdering van asbest. Ruim een jaar later hebben al meer dan duizend scholen een aanvraag daarvoor ingediend. Daarvan zijn al bijna 250 scholen overgegaan tot het opvragen van offertes of tot de effectieve asbestverwijdering, zo blijkt uit de gegevens.

Het kabinet-Crevits verduidelijkt ook dat alle aanvragen van geïnteresseerde scholen tot nu toe werden goedgekeurd.

Daarnaast heeft het Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs (AGION) in het schooljaar 2018-2019 al 730.000 euro voorzien voor de gedeeltelijke heraanleg van 36 schoolgebouwen waarin asbest verwijderd werd.

Het gaat dan bijvoorbeeld om daken waarin asbest zat. Het verschil tussen beide subsidieprogramma's is dat OVAM geld voorziet voor het veilig en deskundig verwijderen van asbest. AGION geeft dan weer subsidies voor de heraanleg van het schoolgebouw.

De Vlaamse regering heeft de ambitie om Vlaanderen volledig asbestvrij te maken tegen 2040. Het onderwijs is daarbij een van de prioritaire doelgroepen.