De Al Ihsaan-moskee in Leuven behoudt haar erkenning, maar wordt onder verhoogd toezicht geplaatst. Dat laat Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers (Open VLD) weten.

Voormalig Vlaams minister-president Liesbeth Homans (N-VA) startte in juli de procedure om de erkenning van de moskee in te trekken. Dat gebeurde op basis van informatie van de Staatsveiligheid. Er was onder meer sprake van een in opspraak gekomen hulpimam. Hij werd in 2017 door de Moslimexecutieve geschorst nadat hij tijdens een preek had gesuggereerd vrouwen 'die zich misdragen' een 'lichte tik te geven met een miswak' (een soort dunne houten tandenborstel, red.). Somers verduidelijkte in oktober dat er sprake was van twee omstreden figuren. Ten eerste de vernoemde hulpimam, die een tijdlang geschorst was en intussen een verklaring heeft ondertekend dat hij onze wetten en waarden zal respecteren. Daarnaast was er ook een salafistische vertaler, die intussen uit de raad van bestuur is gezet en niet meer actief is in de moskee.

Transparantie

'Ik zie op dit moment geen elementen meer die aanleiding kunnen geven tot een opheffing van de erkenning, maar het bestuur van de lokale geloofsgemeenschap had meer transparantie en voorzichtigheid aan de dag moeten leggen in haar communicatie aan de administratie', zegt Somers. Het bestuur van de moskee had duidelijkheid moeten verschaffen over de rol van vertaler. De moskee moet daarom voortaan elk incident onmiddellijk rapporteren aan het Agentschap Binnenlands Bestuur. De stad Leuven en de Moslimexecutieve moeten een halfjaarlijkse rapportering maken en tussentijds melding maken van alle relevante ontwikkelingen.

Somers laat voorts weten dat hij aan een nieuwe kader werkt voor de erkenningscriteria. Daarin moet onder meer een uitgebreidere sanctieregeling worden opgenomen. Momenteel is er als sanctie enkel de mogelijkheid om een erkenning op te heffen. Er komt ook een bestuurlijke informatiedienst, die voor betere info over de moskeeën moet zorgen.