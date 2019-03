Al bijna 200 meldingen bij aanspreekpunt voor agressie tegen artsen

Bijna drie jaar na de oprichting van het centrale meldpunt voor agressie tegen artsen zijn er al bijna 200 meldingen binnengekomen. Dat meldt vakblad De Specialist op basis van een rapport van de Orde van artsen.

De Orde van artsen heeft sinds 2016 een preventiesysteem tegen geweld, met een centraal aanspreekpunt. Bij dat meldpunt voor agressie tegen artsen zijn intussen 191 meldingen binnengekomen. Bijna drie vierde van de meldingen kwam van Vlaamse artsen, 26 procent van Franstalige collega's. In iets meer dan de helft van de gevallen ging het om verbaal geweld. Bij 28 procent van de meldingen was er psychische agressie in het spel, 19 procent betreft fysiek geweld en in 1 procent van de gevallen ging het om seksueel geweld. In de overgrote meerderheid van de gevallen (80 procent, of 152 dokters) was het slachtoffer een huisarts.

Daarnaast werden 25 specialisten, 7 huisartsen in opleiding, 5 controleartsen, een arts in opleiding en een schoolarts het slachtoffer. Meestal gaat het om een patiënt die de dokter kent. In slechts een kwart van de agressiegevallen is dat niet zo. In een op de vijf gevallen gaat het om personen die geen patiënt zijn. Er waren ook drie agressiegevallen tussen artsen of verpleegkundigen. De redenen voor de agressie zijn erg uiteenlopend. In iets meer dan een kwart van de gevallen wordt iemand agressief omdat hij of zij geen voorschrift of getuigschrift krijgt. 22 procent van de daders is gewoon ontevreden over de arts. In 6 procent van de gevallen spelen alcohol, drugs of geldnood een rol.