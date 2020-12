De Vlaamse regering heeft sinds het uitbreken van de coronacrisis al 83,2 miljoen euro steun uitgekeerd aan actoren uit de brede culturele sector. Dat blijkt uit de antwoorden van Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon en Vlaams minister van Economie Hilde Crevits op vragen van Vlaams volksvertegenwoordiger Cathy Coudyser (N-VA).

Om de impact van de coronacrisis op de culturele sector te milderen, heeft de Vlaamse regering een pakket steunmaatregelen uitgewerkt. Uit cijfers die N-VA-parlementslid Cathy Coudyser heeft opgevraagd, blijkt dat culturele sector sinds het uitbreken van de crisis ruim 83 miljoen euro steun heeft gekregen.

Zo hebben 1.821 ondernemers uit de culturele sector een beroep gedaan op de hinderpremie, goed voor een bedrag van 20,6 miljoen euro. Verder hebben 6.507 culturele actoren een compensatiepremie gekregen, goed voor een bedrag van nog eens bijna 19 miljoen euro.

Noodfonds

Daarnaast heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon het noodfonds voor de cultuursector in het leven geroepen. Van de middelen uit dat fonds is intussen bijna 44 miljoen euro aangewend, onder meer voor het dekken van inkomstenverliezen van gesubsidieerde culturele actoren en voor het uitreiken van culturele activiteitenpremies.

'De directe steun vanuit Vlaanderen voor de culturele sector bedraagt momenteel dus 83,2 miljoen euro', zo berekende Cathy Coudyser. Dat bedrag staat los van de middelen die de Vlaamse regering via het Gemeentefonds uittrekt voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. (Belga)

Om de impact van de coronacrisis op de culturele sector te milderen, heeft de Vlaamse regering een pakket steunmaatregelen uitgewerkt. Uit cijfers die N-VA-parlementslid Cathy Coudyser heeft opgevraagd, blijkt dat culturele sector sinds het uitbreken van de crisis ruim 83 miljoen euro steun heeft gekregen. Zo hebben 1.821 ondernemers uit de culturele sector een beroep gedaan op de hinderpremie, goed voor een bedrag van 20,6 miljoen euro. Verder hebben 6.507 culturele actoren een compensatiepremie gekregen, goed voor een bedrag van nog eens bijna 19 miljoen euro.Daarnaast heeft Vlaams minister van Cultuur Jan Jambon het noodfonds voor de cultuursector in het leven geroepen. Van de middelen uit dat fonds is intussen bijna 44 miljoen euro aangewend, onder meer voor het dekken van inkomstenverliezen van gesubsidieerde culturele actoren en voor het uitreiken van culturele activiteitenpremies. 'De directe steun vanuit Vlaanderen voor de culturele sector bedraagt momenteel dus 83,2 miljoen euro', zo berekende Cathy Coudyser. Dat bedrag staat los van de middelen die de Vlaamse regering via het Gemeentefonds uittrekt voor lokale sport-, cultuur- en jeugdverenigingen. (Belga)