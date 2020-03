Er zijn al 450 kandidaten voor de medische reserve. Dat heeft Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke (CD&V) meegedeeld. De reserve bestaat uit artsen, verpleegkundigen of ander zorgpersoneel waarop een beroep kan gedaan worden als er versterking nodig is.

Zorg en Gezondheid ontving na de eerste oproep van minister Beke 135 mails van artsen en verpleegkundigen die als vrijwilliger willen meewerken in de aanpak van de corona-uitbraak. "Na een hernieuwde oproep afgelopen zondag, zijn er al zo'n 450 mensen die willen helpen! Een enorm positief en warm signaal. Op dit ogenblik is de druk houdbaar, maar dit kan uiteraard snel veranderen. We bereiden ons verder voor. Bijkomende kandidaten zijn nog altijd heel welkom, en kunnen zich opgeven via zorgengezondheid@vlaanderen.be", zegt Beke.

De vrijwilligerslijst wordt ter beschikking gesteld aan de woonzorgcentra, ziekenhuizen en huisartsenkringen. Zij kunnen zelf de vrijwilligers contacteren om afspraken te maken. Volgens cijfers van het kabinet-Beke zijn 43 procent van de kandidaten verpleegkundigen, 35 procent is arts. Voor de overige 22 procent gaat het onder meer om ambulanciers, apothekers, laboranten, studenten in de zorg of in de geneeskunde en kinesi- of ergotherapeuten.

