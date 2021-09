Er zijn in België al 2.000 verdachten ontmaskerd dankzij de kraak van de telefoons van het merk Sky ECC. Dat schrijft De Tijd op basis van informatie van het federaal parket.

De zaak barstte een half jaar geleden los met huiszoekingen op 200 plaatsen in België. Er volgde een aankondiging dat de politie erin was geslaagd versleutelde telefoons te kraken. Een miljard berichten die criminelen naar elkaar verstuurden, kwamen in handen van het gerecht. Nu blijkt dat intussen al 2.000 verdachten zijn geïdentificeerd, van wie er 360 zijn aangehouden. Er lopen 268 strafonderzoeken waarin de gelekte berichten worden benut. Het gros daarvan, 192 zaken, zijn nieuwe dossiers dankzij de kraak. Er is dankzij de info ook al 32,5 miljoen euro in beslag genomen, aldus het federaal parket.