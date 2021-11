De UGent neemt maatregelen om de verspreiding van het coronavirus op haar campussen te beperken. Vanaf 29 november zal het aantal studenten dat grote auditoria betreedt, beperkt worden tot een op de vijf. Dat communiceerde rector Rik Van de Walle aan het personeel. Ook op andere manieren worden de onderwijsactiviteiten aangepast om de vierde coronagolf te stoppen.

Onderwijs in kleine groepen - dat is aan de UGent tot vijftig studenten - kan doorgaan met een bezettingsgraad van een op de twee. Maar ook daar moeten studenten een mondmasker dragen. De maatregelen zijn nodig "omdat de belangrijkste corona-indicatoren helaas in sterk negatieve zin blijven evolueren", stelt Van de Walle vast. De rector beroept zich op het advies van de GEMS-expertengroep, "dat een belangrijke impact heeft op het coronabeleid van de UGent". Concreet wordt het advies vertaald in een reeks concrete maatregelen. In auditoria en leszalen waar meer dan vijftig studenten les volgen, gaan de lessen door met een bezettingsgraad van een op de vijf. Onderwijs in kleine groepen kan doorgaan met een bezettingsgraad van een op twee, met mondmasker. Labo-oefeningen en practica kunnen onverdeeld doorgaan met mondmasker.

Een rotatiesysteem zorgt ervoor dat iedereen een gelijke kans krijgt op fysiek onderwijs, maar de rector wil dat lessen op de campus ook gelivestreamd en opgenomen worden. Maar opvallend: aan studenten wordt gevraagd om gelivestreamde lessen steeds te volgen op het moment dat ze worden gegeven. "Dit omdat is gebleken dat het aanhouden van het reguliere onderwijs- en leertempo belangrijk is met het oog op de verwerking van de leerstof", zegt de rector. Ook evaluatie- en examenactiviteiten gaan voorlopig door zoals gepland. Maar extracurriculaire activiteiten zoals excursies of museumbezoeken worden wel opgeschort. (belga)