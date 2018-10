Akkoord over grondige hervorming premiestelsel politie, verworven rechten blijven behouden

Dat schrijft De Standaard en wordt bevestigd door de woordvoerder van Jambon. Het nieuwe verloningssysteem, waarin het wegvallen van achttien premies gecompenseerd wordt door een hoger basisloon, zal enkel gelden voor nieuwe politieagenten. "Anders zou je tornen aan verworven rechten."

In maart werd met de politievakbonden VSOA, NSPV en ACV al een tussenakkoord gesloten over de verloning bij de politie. Nadat de regering bij de laatste begrotingsopmaak 6,5 miljoen euro heeft vrijgemaakt om het nieuwe verloningssysteem te bekostigen, kon in september een definitief akkoord worden afgeklopt. Dat wordt nu in koninklijke besluiten omgezet.

Er verdwijnen in totaal achttien toelagen, bevestigt Olivier Van Raemdonck, de woordvoerder van Jambon. In ruil zien politiemensen hun basisloon verhoogd tot het niveau van gelijkaardige openbare functies. Aan vergoedingen voor nacht- en weekendwerk of overuren zou niet worden geraakt.

'Door de jaren heen was een oerwoud van premies ontstaan. De afschaffing van negentien premies treft voor alle duidelijkheid niet de mensen die er nu van profiteren. Er worden overgangsmaatregelen uitgewerkt, waardoor het nieuwe stelsel slechts voelbaar zal zijn voor mensen die nieuw in het beroep komen. Anders zou je tornen aan verworven rechten', zegt Van Raemdonck.

Het akkoord heeft geen betrekking op het dossier van het ziektekapitaal. De regering wil niet dat de politieagenten hun ziektedagen nog kunnen opsparen.

