Het federale kernkabinet heeft maandagnacht een akkoord bereikt over de begroting van volgend jaar. Dat werd uit regeringskringen vernomen.

Het begrotingstekort wordt afgebouwd van 5,4 procent in 2021 naar 3,1 procent in 2022. Er is sprake van een saneringsinspanning van 2,4 miljard euro en een verbetering van het saldo met 10 miljard euro.

