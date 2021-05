Minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen) heeft een akkoord bereikt met de stookoliesector over de oprichting van het bodemsaneringsfonds Promaz. Belgen met een lekkende stookolietank zullen via dat fonds een aanvraag kunnen doen voor een terugbetaling voor de sanering van vervuilde grond.

'Dat is ook een uitstekende zaak voor de natuur', zegt Van der Straeten.

Zowat 10.000 Belgen hebben te maken met bodemverontreiniging door stookolie. De kost voor de opkuis wordt geschat rond de 50.000 euro, en kan oplopen tot 250.000 euro en meer als ook het grondwater verontreinigd is.

De eigenaars moesten de centen daarvoor in het verleden zelf ophoesten, maar kunnen nu door het fonds een aanvraag doen voor terugbetaling van de sanering van die vervuilde grond.

Door de dure factuur, werden heel wat lekken niet gemeld. Minister Tinne Van der Straeten (Groen) schat dat daardoor de afgelopen jaren meer dan 25 miljoen liter stookolie gelekt is in de bodem. Lekkende tanks in kwetsbare natuur zullen prioritair worden gesaneerd omdat daar de milieuschade het grootst is.

Het fonds, dat dit jaar nog operationeel zou moet zijn, heeft een budget van maximaal 512 miljoen euro voorzien voor 20 jaar, met een automatische stop van de inning bij het bereiken van het bedrag. De bovengrens wordt tussentijd geëvalueerd in functie van het regionale beleid inzake stookolie.

'Dit is één van de grootste stille natuurrampen in ons land die nu eindelijk wordt aangepakt', zegt minister Van der Straeten. 'Mensen die al vele jaren vruchteloos wachten kunnen binnenkort aanvraag doen voor terugbetaling.'

