Ceo Guillaume Faury van vliegtuigbouwer Airbus noemt de Europese coronamaatregelen 'rampzalig'. Ook tijdens de coronapandemie is het vliegtuig veilig, zegt hij.

Begrijpt u dat mensen bang zijn om te vliegen in coronatijden?Faury: 'Natuurlijk begrijp ik dat, maar die angst is ongegrond. Uit onze analyses blijkt dat de luchtcirculatie en de ventilatie- en filtersystemen aan boord efficiënt en veilig zijn. De druppeltjes die vrijkomen bij het hoesten of het niezen blijven een probleem, maar dat kan opgelost worden door een mondmasker te dragen. Op die manier is het vliegtuig een veilige plek tijdens de pandemie.'Waarom reizen dan zo weinig mensen met het vliegtuig?Faury: 'Mensen willen vliegen, maar de reismogelijkheden zijn beperkt. Niet alleen doordat bepaalde vliegtuigverbindingen momenteel niet mogelijk zijn, maar ook door de inconsistente quarantainemaatregelen die in Europa gelden. In andere delen van de wereld vliegen reizigers al sinds de kerstvakantie opnieuw.'Moeten de maatregelen in Europa versoepeld worden?Faury: 'Het is moeilijk om een juist evenwicht te vinden, maar Europa speelt een heel gevaarlijk spel. De schade die de strenge coronamaatregelen berokkenen in de samenleving wegen soms veel zwaarder door dan de voordelen. Het dragen van een mondmasker is een goede maatregel, want zo brengen mensen het virus niet over. Maar bedrijven voor een middellange of zelfs een lange termijn sluiten vormt een gevaar voor de welvaart en het concurrentievermogen. Ook voor de luchtvaartsector zijn de maatregelen in Europa rampzalig.'Hoe belangrijk zijn de coronavaccins voor de luchtvaartindustrie?Faury: 'Als we geen effectieve vaccins hadden, zouden er andere manieren zijn om de pandemie het hoofd te bieden, in het bijzonder door reizigers voortdurend te testen. Die maatregel heeft zijn vruchten al afgeworpen, maar op lange termijn zijn vaccins van onschatbare waarde voor de toekomst van de luchtvaartindustrie.'Wordt alles weer zoals voor de pandemie?Faury: 'De pandemie zal blijvende veranderingen teweegbrengen. Een daarvan is de internetverbinding op het vliegtuig. Reizigers willen verbonden zijn en vormen het vliegtuig om tot hun kantoor. Bovendien kunnen ze geneigd zijn minder via hubs te vliegen. Dan hoeven ze in de luchthavens niet met te veel anderen opeengepakt staan. In dat geval kan de vraag naar non-stopvluchten toenemen.'Ten laatste 2035 wilt u een vliegtuig op waterstof in de lucht hebben. Is dat realistisch?Faury: 'Er is geen alternatief. De luchtvaart is eigenlijk heel milieuvriendelijk, afgezien van de uitstoot van koolstofdioxide. Dat is onze grootste kopzorg, ook al telt die slechts voor twee procent van de wereldwijde uitstoot.' Kerosine blijkt moeilijker te vervangen dan brandstof voor auto's.Faury: 'De volgende generatie vliegtuigen zal vrijwel geen invloed meer hebben op het milieu. Waterstof is een energiedrager waarmee we al veel ervaring hebben in bijvoorbeeld de ruimtevaart. Het zal een universele energiebron worden, ook voor andere vervoermiddelen en industriële processen.'Tesla-topman Elon Musk gelooft in vliegtuigen aangedreven door batterijen, u niet?Faury: 'Momenteel hebben batterijen nog een te kleine capaciteit voor middellange en lange afstanden. Daarvoor is waterstof de meest geschikte energiebron.' Kunt u een klimaatneutrale luchtvaart in 2050 beloven?Faury: 'We doen ons uiterste best. Misschien worden er dan nog enkele traditionele vliegtuigen gebruikt, maar er zullen in elk geval meer vliegtuigen zonder CO2-uitstoot geproduceerd worden.'Gerald Traufetter en Martin U. MüllerCopyright Der Spiegel, vertaling: Nina Lauwaert