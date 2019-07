Het Agentschap Wegen en Verkeer gaat een pakket maatregelen doorvoeren om het fileprobleem op de A12 aan te pakken. De aanpassingen voor betere doorstroming komen er na overleg met de omliggende gemeenten, de politie en Voka Antwerpen-Waasland.

In maart voerde het AWV een nieuwe verkeerslichtenregeling in op enkele zwarte kruispunten op de A12. Daardoor was de verkeersdoorstroom volledig stilgevallen, wat grote impact had op onder meer de handelaars langs de A12.

Het AWV zat woensdagnamiddag samen met burgemeesters van de gemeenten Aartselaar, Boom, Hemiksem, Niel en Schelle. Ook de lokale en federale politie, de stad Antwerpen en Voka Antwerpen-Waasland namen deel aan de gesprekken.

Opvallende afwezige was de vzw Handel en Industrie Wilrijk - Aartselaar (HIW), de vereniging van 150 kmo's die eerder aankondigde een gerechtsprocedure te zullen starten tegen de Vlaamse overheid.

Volgens Pieter Leuridan van Voka Antwerpen-Waasland is er hard gewerkt om samen oplossingen te vinden en is Voka tevreden met het bereikte resultaat. 'We hebben vastgehouden aan constructief overleg, en dat heeft opgeleverd.'

Concreet komt er midden augustus aan de werf van Aquafin in Aartselaar een 'werflichtenregeling' die de doorstroming in de zijstraten moet verbeteren en de druk op de lokale wegen verminderen.

Een tweede maatregel op korte termijn is de toevoeging van een derde opstelstrook over ongeveer 150 meter aan beide kanten van ieder kruispunt. De stroken komen over een totale lengte van 1.200 meter in elke rijrichting. Op die manier kan er met minder groentijd even veel verkeer aan de lichten passeren, en krijgen de zijstraten langer groen.

Op langere termijn onderzoekt het AWV versneld de plaatsing van één of meerdere fietsbruggen. Een studie later dit jaar moet uitsluitsel brengen.

De procedure om de A12 te ondertunnelen, zal met spoed doorgevoerd worden, belooft het AWV. De aanvraag van de omgevingsvergunning staat gepland in 2021. 'Nu is het zaak om snel te handelen', zegt Dirk Bulteel, directeur belangenbehartiging bij Voka Antwerpen-Waasland. 'We zijn positief en constructief, maar blijven nu kritisch toezien op het omzetten van het maatregelenpakket naar de praktijk. Het water staat immers aan de lippen van zowel ondernemers als bewoners.'