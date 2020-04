Agenten en administratief personeel van de federale wegpolitie is gevraagd om stoffen mondmaskers te naaien ter voorbereiding van de opheffing van de lockdown en om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Dat blijkt uit een officiële nota waar de kranten van Sudpresse de hand op konden leggen.

De uren die besteed worden aan het naaien zullen meetellen in het kader van telewerk voor zij die onvoldoende werk hebben om een dag te vullen.

De nota, ondertekend door directeur Koen Ricour, is naar alle personeelsleden van de federale wegpolitie verstuurd. 'Bekwame vrijwilligers die over een naaimachine beschikken mogen zich kenbaar maken bij de afdeling logistiek. Er zullen kits beschikbaar zijn vanaf 8 april, die thuisgeleverd zullen worden. Met een kit kunnen ongeveer 40 maskers vervaardigd worden. Die maskers kunnen gewassen worden aan 60 graden en zijn dus herbruikbaar', klinkt het.

De gefabriceerde mondmaskers zullen dan verzameld en gecentraliseerd worden. Daarna worden ze gedesinfecteerd en uitgedeeld aan het personeel. De federale politie verzekert nog een voorraad mondmaskers te hebben, maar wil een tekort vermijden. De oproep tot vrijwilligers, eerder symbolisch dan noodzakelijk, is een van de vele pistes, aldus de politie.

'Chinese bedrijven voeren mondmaskers met vervalste certificaten in' Mondmaskers en veiligheidsbrillen uit China die niet voldoen aan de normen, worden toch aan Europese landen geleverd, met behulp van misleidende of vervalste certificaten. Daardoor lijkt het alsof ze geschikt en getest zijn volgens de Europese regels. Dat zeggen diverse importeurs tegen de Nederlandse Volkskrant. Ook de European Safety Federation, de Europese sectororganisatie voor beschermingsmateriaal, waarschuwt dat er veel valse certificaten van Europese keuringsbureaus in omloop zijn, die worden gebruikt om beschermingsmateriaal te verkopen. Door de enorme vraag naar persoonlijke beschermingsmiddelen voor zorgpersoneel zijn er overal in Europa grote tekorten ontstaan. De afgelopen tijd zijn daardoor allerlei Chinese bedrijven zich gaan toeleggen op de productie van onder meer mondmaskers en beschermingsbrillen. Die bedrijven beschikken nog niet over de juiste certificaten om de hulpmiddelen op de Europese markt te mogen verkopen, waardoor er de voorbije weken een handel in valse en onjuiste certificaten is ontstaan, zeggen betrokkenen in de krant.

