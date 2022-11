Verdachte van dodelijke mesaanval stond op OCAD-lijst

De verdachte van de mesaanval op twee politieagenten donderdagavond in de Aarschotstraat in Schaarbeek, Yassine M. (32), stond op de lijst van OCAD, het Coördinatieorgaan voor de dreigingsanalyse.

Dat bevestigt het federaal parket. Bij de mesaanval kwam een agent om het leven, Thomas M. (29). Zijn collega Jason P. (23) raakte gewond maar zou intussen buiten levensgevaar zijn.

De verdachte, Yassine M., die geboren werd in 1990 in Brussel, heeft de Belgische nationaliteit en was gedomicilieerd in Evere. Hij stond bekend bij justitie voor enkele misdrijven waarvoor hij van 2013 tot 2019 in de cel zat. Het ging daarbij niet om terroristische feiten. Wel bevond hij zich dus op de lijst van OCAD.

Volgens de politieagent die gewond raakte bij de feiten riep de man ‘Allahoe akbar‘ bij de mesaanval. Er is een onderzoek geopend naar de verdachte voor moord en poging tot moord in een terroristische context, klinkt het.