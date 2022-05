Afwezigheid minister van Buitenlandse Zaken zichtbaar op internationaal toneel

De afwezigheid van een hoofd van de Belgische diplomatie, na de tijdelijke stap opzij om persoonlijke redenen van minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès en haar vervanging door premier Alexander De Croo, is zichtbaar op het internationale toneel.

Zo moest dit weekend een hoge ambtenaar van Buitenlandse Zaken, Bruno Angelet, België vertegenwoordigen tijdens de vergadering van de dertig NAVO-lidstaten in Berlijn, zo vernam Belga uit diplomatieke bron. Die vergadering, hoewel informeel, ging over de situatie in Oekraïne, bijna drie maanden na de Russische inval in het land, en over de voorbereidingen van de NAVO-top op 29 en 30 juni in Madrid, waar een nieuw “strategisch concept” aangenomen zou worden.

Woensdag was het vicepremier en minister van Justitie Vincent Van Quickenborne die België vertegenwoordigde tijdens een ministeriële vergadering van de internationale anti-IS-coalitie. Die vond plaats in Marrakesh (Marokko), onder hoge veiligheidsmaatregelen en voor de eerste keer in Afrika. En maandag is het aan minister van Zelfstandigen David Clarinval om ons land te vertegenwoordigen op de maandelijkse bijeenkomst van de ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Minister Wilmès zette vorige maand een tijdje een stap opzij om haar zieke echtgenoot bij te staan. Haar bevoegdheden voor Buitenlandse Zaken kwamen toen tijdelijk bij premier Alexander De Croo terecht, terwijl de portefeuille Buitenlandse Handel bij partijgenoot Clarinval liggen. Hij is ook vicepremier voor de MR.